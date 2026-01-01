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Proaim Flycam 7500 FLCM7500 система стабилизации видео

Proaim Flycam 7500 FLCM7500 система стабилизации видео

Proaim
Артикул: OLE-0189

Система стабилизации видео Proaim Flycam 7500 FLCM7500 отличается гибкостью, хотя выполнена из высокопрочного материала. Оборудование совместимо с небольшими моделями видео- и DSLR-камер весом до 15 кг. Предотвращает появление тряски в кадре. Материал изготовления – углеродное  волокно, которое в несколько раз прочнее и легче алюминия. В комплект входит все, что может понадобиться оператору во время работы с системой стабилизации, включая штатив и кронштейн.

Описание

Двухсекционная рука изготовлена из высокопрочного алюминия и имеет антибликовое порошковое покрытие черного цвета. Оснащена пружиной натяжения, подходит для работы с DV/HDV камерами весом до 15 кг. Сборка занимает считанные минуты, не требует использование каких-либо специальных инструментов. Подходит для ведения съемки из обычного и нижнего ракурсов. Возможно крепление руки слева и справа. Помогает равномерно  распределить вес оборудования по корпусу оператора. Гнездо рука-жилет выполнено из стали. 

Специальная кнопка позволяет регулировать натяжение пружины руки, которая в свою очередь является амортизатором. Таким образом оператор может выбрать положение устройства в зависимости от необходимости: высокое, среднее или низкое.  

Рука с легкостью крепится к жилету при помощи специального гнезда, которое надежно ее фиксирует. Это обеспечивает еще больший комфорт во время работы и предотвращает появление усталости.   

Жилет оператора DV изготовлен из высокопрочного, в то же время легкого и дышащего материала. Очень удобный, оснащен ремнями, благодаря которым регулируется размер. 

Передняя пластина жилета изготовлена из черного анодированного алюминия. Она необходима для регулировки высоты жилета. Фиксируется при помощи винтов из нержавеющей стали. 

Быстросъемная площадка для установки камеры оборудована отверстиями для крепления винтов 1/4" и 3/8". Совместима с широким рядом современных видеокамер. Настройки по вертикали и горизонтали выполняются при помощи винта. Подшипники дают возможность вращать камеру вокруг своей оси и имеют черное антибликовое покрытие.

Балансировка камеры достигается путем установки противовесов на балансировочную платформу. Количество противовесов можно менять в зависимости от требований оператора.  

Цифровой вольтметр показывает напряжение аккумулятора на входе. Аккумулятор, установленный на стедикам, также по сути является противовесом. Все необходимые устройства, такие как световое оборудование, микрофоны и камеры, можно подключить к единому источнику питания.

Штатив в собранном виде занимает совсем немного места. Кронштейн изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия. Прочная конструкция надежно фиксирует и выдерживает вес стедикама и установленного на него оборудования.

Технические характеристики штатива: 

  • максимальная высота, см – 168 
  • максимально возможная нагрузка, кг – 17
  • материал – алюминий
  • антибликовое покрытие черного цвета

Комплектация

  • Стедикам FLYCAM 7500 – 1 шт.
  • Рука Flycam 7500 – 1 шт.
  • Жилет оператора DV – 1 шт.
  • Ключи для винтов – 1 шт.
  • Штатив – 1 шт.
  • Кронштейн – 1 шт.
  • Кейс – 1 шт.

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