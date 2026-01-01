Proaim Flycam 5500 FLCM5500ADV система стабилизации видео

Описание

Основной принцип работы данной системы – это изоляция движений оператора от камеры, которая остается абсолютно неподвижной и точно сбалансированной. Механическая рука помогает снять напряжение с рук и равномерно распределить вес всего оборудования по корпусу оператора. Это позволяет вести съемку на протяжении длительного времени, абсолютно не ощущая физической усталости.

Универсальная площадка для камеры с замком быстрого присоединения и отсоединения оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей современных камер. Положение камеры регулируется по вертикали и по горизонтали. Фиксируется при помощи винтов.

Положение площадки регулируется (назад, вперед и из стороны в сторону), что позволяет быстро и удобно сбалансировать камеру по горизонтали. Изменяя количество противовесов на балансировочной платформе, оператор балансирует камеру по горизонтали. Точно сбалансированная камера становится удобной в управлении.

Стедикам оборудован подшипниками, которые обеспечивают вращение камеры вокруг оси на 360 градусов.

В комплекте с системой стабилизации поставляется набор противовесов, основной функцией которых является балансировка камеры на стедикаме. Количество противовесов на балансировочной платформе можно менять по необходимости. Противовесы устанавливаются в специальные держатели и фиксируются винтами. Изготовлены из алюминия.

Наличие портативной стойки в комплекте очень удобно, особенно при переездах. Ее ножки складываются таким образом, что она занимает очень мало места. Стойка изготовлена из высокопрочных материалов. Подходит любой категории операторов – от новичков до профессионалов.

Кронштейн изготовлен из высокопрочного черного анодированного алюминия, устройство выдерживает вес всей системы стабилизации.

Легкая, удобная двухсекционная механическая рука очень проста в работе. Она оборудована пружиной натяжения, которая регулируется вручную. Пружина поддерживает стедикам и устанавливается в определенное положение в зависимости от веса камеры. Рука совместима с камерами весом не более 6 кг. Ее можно закрепить, как с правой, так и с левой стороны стедикама. Штырь длиной 12,8 мм позволяет присоединить механическую руку к стедикаму.

Во время работы, помимо функциональности, оператору нужны комфорт и удобство. Данная модель сочетает в себе оба эти параметра. Конструкция жилета позволяет оператору работать на протяжении длительного времени, не ощущая при этом физической усталости. Жилет фиксируется на корпусе оператора с помощью четырех замков. Размер жилета регулируется. Нагрудник жилета изготовлен из высокопрочного анодированного алюминия. Крепится с помощью винтов из нержавеющей стали.

Высота жилета регулируется, таким образом, он подходит оператору любой комплекции. Регулировка очень проста и не требует использования дополнительных инструментов. На нагруднике расположены две ручки, изменяя положение которых можно отрегулировать размер жилета. Эта манипуляция занимает считанные минуты и ее не нужно проводить каждый раз перед началом работы, так как установленный однажды размер зафиксирован.

Система стабилизации поставляется в кейсе с удобными ручками. Кейс защищает содержимое во время переездов от механических повреждений, перепада давления и температур.