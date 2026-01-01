Proaim Camtree Galaxy, Wonder-5 GLXYAVWNDR3 система стабилизации видео

Описание

Универсальная быстросъемная площадка позволяет установить или демонтировать камеру без использования каких-либо дополнительных инструментов. Подходит для камер с креплениями 1/4" и 3/8". Ее положение регулируется по вертикали и по горизонтали.

Подшипник стедикама изготовлен из высокопрочных материалов. Благодаря этой системе можно вращать камеру вокруг своей оси. Балансировка камеры осуществляется при помощи стальных противовесов.

Телескопическая стойка стедикама изготовлена из высокопрочного легкого алюминия. Ее высота регулируется: минимальная составляет 40 см, максимальная – 60 см. Регулировка высоты стойки также помогает при нахождении баланса камеры.

Конструкция механической руки продумана до мелочей. Устройство отличается своей прочностью, небольшим весом и надежностью. Это одна из лучших моделей в своей ценовой категории. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Основание руки двигается в соответствии с движениями оператора. Рука присоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм. Штырь для подсоединения руки к жилету изготовлен из высокопрочного материала. Он обеспечивает надежное крепление руки.

Жилет оператора Galaxy изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить, как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины.

Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Регулировка не требует использования дополнительных инструментов. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, причем это займет у него не больше минуты. После окончания работы все настройки сохраняются, перед следующим использованием жилет не нужно настраивать заново.

Для хранения и транспортировки система стабилизации Camtree Galaxy Wonder-5 поставляется в кейсе с удобными ручками. Внутри кейса оснащен подкладкой из мягкого вспененного материала с выемками под оборудование. Кейс защищает технику от механических повреждений, а также от перепада температур и давления.

Характеристики системы стабилизации:

стедикам оборудован универсальной головкой, что обеспечивает наиболее точную балансировку

подходит для камер массой до 4 кг

точная система подшипников предотвращает отклонение стедикама от вертикальной оси

широкая площадка на рельсах позволяет устанавливать более тяжелые камеры

быстросъемная площадка для быстрой и удобной установки/демонтажа камеры

прочная фиксация камеры, тряска и вибрация в кадре полностью исключены

механическая рука оборудована двойной пружиной

Технические характеристики Camtree Galaxy Wonder-5: