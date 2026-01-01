images
Proaim Camtree Galaxy, Wonder-5 GLXYAVWNDR3 система стабилизации видео

Proaim Camtree Galaxy, Wonder-5 GLXYAVWNDR3 система стабилизации видео

Proaim
Артикул: OLE-0190

Система стабилизации Proaim Camtree Galaxy, Wonder-5 обеспечивает максимальную устойчивость камеры, тем самым позволяя оператору добиться максимально высокого качества съемки. Обновленная, усовершенствованная конструкция совместима с широким рядом современных видеокамер весом до 4 кг. 

Описание

Универсальная быстросъемная площадка позволяет установить или демонтировать камеру без использования каких-либо дополнительных инструментов. Подходит для камер с креплениями 1/4" и 3/8". Ее положение регулируется по вертикали и по горизонтали.   

Подшипник стедикама изготовлен из высокопрочных материалов. Благодаря этой системе можно вращать камеру вокруг своей оси. Балансировка камеры осуществляется при помощи стальных противовесов. 

Телескопическая стойка стедикама изготовлена из высокопрочного легкого алюминия. Ее высота регулируется: минимальная составляет 40 см, максимальная – 60 см. Регулировка высоты стойки также помогает при нахождении баланса камеры.   

Конструкция механической руки продумана до мелочей. Устройство отличается своей прочностью, небольшим весом и надежностью. Это одна из лучших моделей в своей ценовой категории. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Основание руки двигается в соответствии с движениями оператора. Рука присоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм. Штырь для подсоединения руки к жилету изготовлен из высокопрочного материала. Он обеспечивает надежное крепление руки. 

Жилет оператора Galaxy изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить, как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины.  

Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Регулировка не требует использования дополнительных инструментов. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, причем это займет у него не больше минуты. После окончания работы все настройки сохраняются, перед следующим использованием жилет не нужно настраивать заново.   

Для хранения и транспортировки система стабилизации Camtree Galaxy Wonder-5 поставляется в кейсе с удобными ручками. Внутри кейса оснащен подкладкой из мягкого вспененного материала с выемками под оборудование. Кейс защищает технику от механических повреждений, а также от перепада температур и давления. 

Характеристики системы стабилизации:

  • стедикам оборудован универсальной головкой, что обеспечивает наиболее точную балансировку
  • подходит для камер массой до 4 кг 
  • точная система подшипников предотвращает отклонение стедикама от вертикальной оси
  • широкая площадка на рельсах позволяет устанавливать более тяжелые камеры 
  • быстросъемная площадка для быстрой и удобной установки/демонтажа камеры 
  • прочная фиксация камеры, тряска и вибрация в кадре полностью исключены 
  • механическая рука оборудована двойной пружиной 

Технические характеристики Camtree Galaxy Wonder-5: 

  • вес стедикама, кг – 2,86
  • материал – алюминий 
  • вес руки, кг – 2,3
  • материал руки – алюминий 
  • вес жилета, кг – 2,1
  • материал жилета – черный анодированный алюминий 
  • размеры верхней площадки, см – 35,5x22,3x7,6
  • противовесы – 8 шт.
  • площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8" 

Комплектация

  • Стедикам Wonder-5 – 1 шт.
  • Механическая рука Galaxy – 1 шт.
  • Жилет оператора Galaxy – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка Metal Pro – 1 шт. 
  • Фиксаторы для установке на поверхности.


Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.