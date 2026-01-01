images
Proaim Camtree Galaxy Wonder-3 система стабилизации

Proaim Camtree Galaxy Wonder-3 система стабилизации

Proaim
Артикул: NVF-5253

Proaim Camtree Galaxy Wonder-3 – система стабилизации, которая обеспечивает максимальную устойчивость камеры и дает возможность оператору получить высококачественную съемку. Данная модель является лучшей в своей ценовой категории.

Описание

Эта компактная и портативная система позволяет работать без громоздких штативов или тележек. Она имеет усовершенствованную, обновленную конструкцию, совместимую с широким рядом современных видеокамер весом до 4 кг. Прочная и надежная конструкция обеспечивает комфортные условия работы и предотвращает появление физической усталости. 

Особенности системы стабилизации:

  • стедикам оборудован универсальной головкой, что обеспечивает наиболее точную балансировку
  • подходит для камер массой до 4 кг
  • точная система подшипников предотвращает отклонение стедикама от вертикальной оси
  • широкая площадка на рельсах позволяет устанавливать более тяжелые камеры
  • быстросъемная площадка для быстрой и удобной установки/демонтажа камеры
  • прочная фиксация камеры, тряска и вибрация в кадре полностью исключены
  • механическая рука оборудована двойной пружиной
  • жилет оператора отличается своей удобной, эргономичной конструкцией
  • удобство и комфорт во время работы
  • сборка занимает считанные минуты

Универсальная площадка подходит для камер с креплениями 1/4" и 3/8". Положение площадки регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.  

Подшипник стедикама выполнен из высокопрочных материалов. Благодаря этой системе можно вращать камеру вокруг своей оси. 

Эргономичная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает удобный захват. Ее положение регулируется и устанавливается в любой точке стойки.

Стальные противовесы с покрытием серебристого цвета дают возможность максимально точно сбалансировать камеру.   

Телескопическая стойка сделана из высокопрочного легкого алюминия. Стойка отличается своей телескопической конструкцией, ее высоту можно регулировать: минимальная составляет 40 см, максимальная – 60 см. 

Быстросъемная площадка позволяет быстро смонтировать камеру без использования каких-либо дополнительных инструментов. Площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей видеокамер. Положение площадки регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. 

Конструкция механической руки продумана до мелочей. Она отличается своей прочностью, легкостью и надежностью. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Рука подсоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм.

Жилет оператора Galaxy изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины. Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Для регулировки не требуются дополнительные инструменты. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, это займет у него не больше одной минуты.

Система стабилизации Camtree Galaxy Wonder-3 поставляется в кейсе для транспортировки с удобными ручками. Внутри кейса расположена подкладка из мягкого вспененного материала с выемками под оборудование. Кейс защищает оборудование от механических повреждений, а также от перепада температур и давления. 

Характеристики: 

  • масса стедикама, кг – 2,86
  • материал – алюминий
  • масса руки, кг – 2,3
  • материал руки – алюминий
  • масса жилета, – 2,1
  • материал жилета – черный анодированный алюминий
  • размеры верхней площадки, см – 35,5x22,3x7,6
  • в комплекте поставляются – 8 противовесов
  • площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежных винтов – 1/4" и 3/8"

Комплектация

  • Стедикам Wonder-3.
  • Механическая рука Galaxy.
  • Жилет оператора Galaxy.
  • Быстросъемная площадка Metal Pro. 
  • Фиксаторы для установке на поверхности. 

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.