Proaim Camtree Galaxy Flycam 180 система стабилизации

Описание

Универсальная площадка подходит для камер с креплениями 1/4" и 3/8". Положение площадки регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

Подшипник стедикама выполнен из высокопрочных материалов. Благодаря этой системе можно вращать камеру вокруг своей оси.

Эргономичная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает удобный захват.

Стальные противовесы дают возможность максимально точно сбалансировать камеру.

Телескопическая стойка сделана из высокопрочного легкого алюминия. Стойка отличается своей телескопической конструкцией, ее высоту можно регулировать: минимальная составляет 36 см, максимальная – 80 см.

Быстросъемная площадка позволяет быстро смонтировать камеру без использования каких-либо дополнительных инструментов. Площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей видеокамер. Положение площадки регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

Конструкция механической руки продумана до мелочей. Она отличается своей прочностью, легкостью и надежностью. Это одна из лучших моделей в своей ценовой категории. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Рука подсоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм.

Жилет оператора Camtree Galaxy изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины. Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Для регулировки не требуются дополнительные инструменты. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, это займет у него не больше одной минуты.

Система стабилизации Camtree Galaxy Flycam 180 поставляется в кейсе для транспортировки с удобными ручками. Внутри кейса расположена подкладка из мягкого вспененного материала с выемками под оборудование. Кейс защищает оборудование от механических повреждений, а также от попадания влаги и пыли во время транспортировки.

Характеристики стедикама: