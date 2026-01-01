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Proaim Camtree Galaxy Flycam 180 система стабилизации

Proaim Camtree Galaxy Flycam 180 система стабилизации

Proaim
Артикул: NVF-5254

Proaim Camtree Galaxy Flycam 180 – система стабилизации, которая обеспечивает максимальную устойчивость камеры и дает возможность оператору получить высококачественную съемку.

Эта компактная и портативная система позволяет работать без громоздких штативов или тележек. Она имеет усовершенствованную, обновленную конструкцию, совместимую с широким рядом современных видеокамер. Прочная и надежная конструкция обеспечивает комфортные условия работы и предотвращая появление физической усталости. 

Описание

Универсальная площадка подходит для камер с креплениями 1/4" и 3/8". Положение площадки регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.  

Подшипник стедикама выполнен из высокопрочных материалов. Благодаря этой системе можно вращать камеру вокруг своей оси. 

Эргономичная рукоятка с мягким противоскользящим покрытием обеспечивает удобный захват. 

Стальные противовесы дают возможность максимально точно сбалансировать камеру.   

Телескопическая стойка сделана из высокопрочного легкого алюминия. Стойка отличается своей телескопической конструкцией, ее высоту можно регулировать: минимальная составляет 36 см, максимальная – 80 см. 

Быстросъемная площадка позволяет быстро смонтировать камеру без использования каких-либо дополнительных инструментов. Площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей видеокамер. Положение площадки регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. 

Конструкция механической руки продумана до мелочей. Она отличается своей прочностью, легкостью и надежностью. Это одна из лучших моделей в своей ценовой категории. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Рука подсоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм.

Жилет оператора Camtree Galaxy  изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины. Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Для регулировки не требуются дополнительные инструменты. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, это займет у него не больше одной минуты.

Система стабилизации Camtree Galaxy Flycam 180 поставляется в кейсе для транспортировки с удобными ручками. Внутри кейса расположена подкладка из мягкого вспененного материала с выемками под оборудование. Кейс защищает оборудование от механических повреждений, а также от попадания влаги и пыли во время транспортировки.

Характеристики стедикама:
  • материал – алюминий
  • максимальный вес камеры, кг – 5
  • минимальная длина телескопической стойки, см – 54
  • максимальная длина телескопической стойки, см – 80
  • диаметр стойки, мм – 360
  • размеры площадки для камеры, мм – 140х60
  • быстросъемная площадка оборудована отверстиями для крепежных винтов – 1/4" и 3/8"
  • материал противовесов – железо с порошковым покрытием
  • максимальная длина основания стедикама, мм – 220
  • минимальная длина основания стедикама, мм – 160

Комплектация

  • Стедикам Flycam-180. 
  • Двухсекционная механическая рука Camtree Galaxy.  
  • Жилет оператора Camtree Galaxy. 

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