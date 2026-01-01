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Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм

Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм

Pixaero
Артикул: DAN-3814

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 86 мм.

Описание

Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм

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