Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 86 мм.
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