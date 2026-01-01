PanoMama vBloggePlus телесуфлер

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Компактная конструкция и легкий вес позволяет его брать с собой в любые поездки, обеспечивая легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android.

Вся конструкция крепится через быстросъемную площадку на стандартный штатив болтом 1/4" или 3/8". Она позволяет закрепить камеру и телесуфлер на одном штативе при этом предусмотрены все регулировки.

Телесуфлер изготовлен из алюминия и оборудован высококачественным полупрозрачным зеркалом размером 250х250 мм. с пропускающей способностью 80/20 для воспроизведения ультра-четкого текста который можно читать с расстояния 3,5 м.

Вес - 2,3 кг.