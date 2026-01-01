images
images
images
images
images
images
images
PanoMama Studio телесуфлер
PanoMama Studio телесуфлер
PanoMama Studio телесуфлер
PanoMama Studio телесуфлер
PanoMama Studio телесуфлер
PanoMama Studio телесуфлер
PanoMama Studio телесуфлер

PanoMama Studio телесуфлер

PanoMama
Артикул: NVF-9270

PanoMama Studio - телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки.

Текст отображается на полупрозрачном стекле, прозрачность 80/20. Комплектуется бесплатным ПО для двух мониторов (управление скоростью прокрутки текста, настройка размера, цвета и типа шрифта, настройка цвета фона и пр.)

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Компактная конструкция и легкий вес позволяет его брать с собой в любые поездки, обеспечивая легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android. Данная модель пригодна для использования с мониторами до 19 дюймов. Еще одной особенностью модели является специальное крепление VESA, надежно удерживающее дисплей или планшет перед телесуфлером.

Вся конструкция крепится через быстросъемную площадку на стандартный штатив болтом 1/4" или 3/8". Она позволяет закрепить камеру и телесуфлер на одном штативе при этом предусмотрены все регулировки.

Телесуфлер изготовлен из алюминия и оборудован высококачественным полупрозрачным зеркалом размером 400х400 мм. с пропускающей способностью 80/20 для воспроизведения ультра-четкого текста который можно читать с расстояния 8,5 м.

Вес - 5,6 кг.

Комплектация

  • Телесуфлер PanoMama Studio - 1 шт.
  • Капюшон из ткани - 1 шт.
  • Крепление монитора (тип VESA) - 1 шт.
  • Быстросъемная площадки для крепления камеры (болт 1/4) - 1 шт.
  • Быстросъемная площадки для крепления телесуфлера на штатив (болт 1/4 или 3/8) - 1 шт.
  • Программное обеспечение для управления прокрутки текста.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Майкл Кенна
Майкл Кенна
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.