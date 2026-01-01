PanoMama Spider телесуфлер с пультом Bluetooth

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Компактная конструкция и легкий вес позволяет его брать с собой в любые поездки, обеспечивая легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android. Особенностью данной модели является специальное крепление, надежно удерживающее дисплей или планшет перед телесуфлером, что позволяет использовать его корреспондентами, работающих на улице, для съемок во время движения и для других задач.

Вся конструкция крепится через быстросъемную площадку на стандартный штатив болтом 1/4" или 3/8". Она позволяет закрепить камеру и телесуфлер на одном штативе при этом предусмотрены все регулировки. Дисплей или планшет удерживается креплением-паук.

Телесуфлер изготовлен из алюминия и оборудован высококачественным полупрозрачным зеркалом размером 250х250 мм. с пропускающей способностью 80/20 для воспроизведения ультра-четкого текста который можно читать с расстояния 3,5 м.

Вес - 2,3 кг.