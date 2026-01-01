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Zhiyun Crane Plus стабилизатор электронный

Zhiyun Crane Plus стабилизатор электронный

Zhiyun
Артикул: NVF-9779

Zhiyun Crane Plus - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор, является обновленной версией Zhiyun Crane v2. Предназначен для камер весом от 350 гр до 2,5 кг. Вес стабилизатора - 950 г.

Описание

Двигатели стабилизаторa оснащены энкодерами, благодаря чему достигается идеальная точность позиционирования камеры, плавность работы и экономия заряда аккумуляторов. Все двигатели стабилизатора могут вращаться на 360 градусов.Механическая настройка выполняется быстро и удобно, без использования дополнительного инструмента.В нижней части стабилизатора находится отверстие 1/4", это дает возможность установить стабилизатор на штатив, монопод, или использовать на кране. Удобный джойстик позволяет плавно управлять поворотами и наклонами камеры, а также переключать режимы работы.Питание осуществляется от батарей Li-ion 26500. Время непрерывной работы 6-12 часов.

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