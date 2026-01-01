Zhiyun Crane Plus стабилизатор электронный

Описание

Двигатели стабилизаторa оснащены энкодерами, благодаря чему достигается идеальная точность позиционирования камеры, плавность работы и экономия заряда аккумуляторов. Все двигатели стабилизатора могут вращаться на 360 градусов.Механическая настройка выполняется быстро и удобно, без использования дополнительного инструмента.В нижней части стабилизатора находится отверстие 1/4", это дает возможность установить стабилизатор на штатив, монопод, или использовать на кране. Удобный джойстик позволяет плавно управлять поворотами и наклонами камеры, а также переключать режимы работы.Питание осуществляется от батарей Li-ion 26500. Время непрерывной работы 6-12 часов.