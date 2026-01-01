Zhiyun Crane 3 Lab электронный стабилизатор

Описание

Благодаря прилагаемому мини-штативу, прикрепленному снизу, и фиксированной, эргономичной ручке сверху, прибор можно использовать двумя руками для оптимальной устойчивости. В дополнение к этому он также включает в себя другие функции, такие как беспроводная передача видео, и предоставляет возможность стабилизировать нагрузку до 4,5 кг.

С помощью дополнительных инструментов и OLED-дисплея, добавленых на панель управления можно легко контролировать камеру и стабилизатор. Доступны также популярные режимы кинематографии, такие как замедленная съемка с длительной выдержкой, панорама и другие.

Беспроводная передача изображения осуществляется через соединение Wi-Fi с телефоном или планшетом iOS/Android. Стабилизатор передает видеозапись с камеры на мобильное устройство в реальном времени в разрешении 1080 p.

ZY Экосистема

Серия Zhiyun LAB была выпущена вместе с экосистемой дополнительных, специализированных аксессуаров TransMount. Одним из них является держатель телефона TransMount, который позволяет установить телефон на боковой стороне рукоятки для наблюдения за съемкой с помощью приложения ZY PLAY.

Характеристики: