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Zhiyun Crane 3 Lab электронный стабилизатор
Zhiyun Crane 3 Lab электронный стабилизатор
Zhiyun Crane 3 Lab электронный стабилизатор

Zhiyun Crane 3 Lab электронный стабилизатор

Zhiyun
Артикул: DAN-4397

Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3 Lab.

Модель стедикама, которая способна работать с камеры весом до 4,5 кг, с инновационной верхней рукоятью, возможностью синхронного зумирования и управления фокусом. Стедикам оборудован OLED дисплеем и дополнительным креплением для телефона.

Описание

Благодаря прилагаемому мини-штативу, прикрепленному снизу, и фиксированной, эргономичной ручке сверху, прибор можно использовать двумя руками для оптимальной устойчивости. В дополнение к этому он также включает в себя другие функции, такие как беспроводная передача видео, и предоставляет возможность стабилизировать нагрузку до 4,5 кг.

С помощью дополнительных инструментов и OLED-дисплея, добавленых на панель управления можно легко контролировать камеру и стабилизатор. Доступны также популярные режимы кинематографии, такие как замедленная съемка с длительной выдержкой, панорама и другие.

Беспроводная передача изображения осуществляется через соединение Wi-Fi с телефоном или планшетом iOS/Android. Стабилизатор передает видеозапись с камеры на мобильное устройство в реальном времени в разрешении 1080 p.
ZY Экосистема
Серия Zhiyun LAB была выпущена вместе с экосистемой дополнительных, специализированных аксессуаров TransMount. Одним из них является держатель телефона TransMount, который позволяет установить телефон на боковой стороне рукоятки для наблюдения за съемкой с помощью приложения ZY PLAY. 

Характеристики:

  • количество осей - 3 (наклон, вращение, поворот)
  • диапазон вращения:
    • поворот - 360 град.
    • наклон - 273 град. (от - 93 до 180 град.)
    • вращение - 360 град.
  • грузоподъемность - 4,54 кг
  • порты - usb, micro-b
  • протокол беспроводной связи - wi-fi
  • аккумулятор - 3 шт. формат 18650
  • вес - 3,7 кг

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