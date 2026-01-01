images
images
images
images
Zeapon PONS PT моторизованная голова
Zeapon PONS PT моторизованная голова
Zeapon PONS PT моторизованная голова
Zeapon PONS PT моторизованная голова

Zeapon PONS PT моторизованная голова

Zeapon
Артикул: DAN-9813

Zeapon PONS PT моторизованная голова. Профессиональная моторизованная голова под большие нагрузки до 50 кг. Шум мотора не более 39дБ. При помощи фирменного приложения Zeapon Lab вы сможете точно настроить движение головы, что позволит добиться эффектных плавных пролетов камеры. Голова может работать и без подключения к гаджету, на корпусе предусмотрены физические кнопки с помощью которых можно настроить точки пути, скорость и другие параметры.

Описание

PONS имеет встроенный адаптер для аккумулятора стандарта NP-F, благодаря чему вы сможете использовать его вне студии без лишних проводов. Батареи NP-F550 в среднем хватит на 3 часа работы, NP-F750 на 6, а NP-F970 до 12 часов.

Комплект PONS PT состоит сразу из двух голов, при этом одна устанавливается в стандартное положение, а вторая вертикально и при помощи системы кронштейнов превращается в настоящий моторизованный подвес! Положение плеча можно настроить, чтобы сбалансировать установленную камеру, даже с массивным объективом. Вертикальная нагрузка составляет 4 кг.

Комплект позволяет воспроизводить необычные эффекты, например - вращение кадра. Используйте возможности Zeapon PONS на максимум.

Характеристики:

  • Вертикальная нагрузка : 4 кг
  • Горизонтальная нагрузка : 50 кг
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Особенности конструкции : адаптер NP-F
  • Минимальная скорость : 4°/сек
  • Максимальная скорость : 13°/сек
  • Материал : алюминий, поликарбонат
  • Габариты : 94 × 85 × 70 мм
  • Вес товара без упаковки : 2140 г
  • Вход : 5В/2А
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F
  • Вес : 2290 г
  • Посадочное крепление : 1/4", 3/8".

Комплектация

  • Zeapon PONS (2шт)
  • набор кронштейна
  • шестигранный ключ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.