Zeapon PONS PT моторизованная голова

Описание

PONS имеет встроенный адаптер для аккумулятора стандарта NP-F, благодаря чему вы сможете использовать его вне студии без лишних проводов. Батареи NP-F550 в среднем хватит на 3 часа работы, NP-F750 на 6, а NP-F970 до 12 часов.

Комплект PONS PT состоит сразу из двух голов, при этом одна устанавливается в стандартное положение, а вторая вертикально и при помощи системы кронштейнов превращается в настоящий моторизованный подвес! Положение плеча можно настроить, чтобы сбалансировать установленную камеру, даже с массивным объективом. Вертикальная нагрузка составляет 4 кг.

Комплект позволяет воспроизводить необычные эффекты, например - вращение кадра. Используйте возможности Zeapon PONS на максимум.

Характеристики: