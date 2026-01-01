Zeapon PONS PT моторизованная голова

PONS имеет встроенный адаптер для аккумулятора стандарта NP-F, благодаря чему вы сможете использовать его вне студии без лишних проводов. Батареи NP-F550 в среднем хватит на 3 часа работы, NP-F750 на 6, а NP-F970 до 12 часов.
Комплект PONS PT состоит сразу из двух голов, при этом одна устанавливается в стандартное положение, а вторая вертикально и при помощи системы кронштейнов превращается в настоящий моторизованный подвес! Положение плеча можно настроить, чтобы сбалансировать установленную камеру, даже с массивным объективом. Вертикальная нагрузка составляет 4 кг.
Комплект позволяет воспроизводить необычные эффекты, например - вращение кадра. Используйте возможности Zeapon PONS на максимум.
Характеристики:
- Вертикальная нагрузка : 4 кг
- Горизонтальная нагрузка : 50 кг
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Особенности конструкции : адаптер NP-F
- Минимальная скорость : 4°/сек
- Максимальная скорость : 13°/сек
- Материал : алюминий, поликарбонат
- Габариты : 94 × 85 × 70 мм
- Вес товара без упаковки : 2140 г
- Вход : 5В/2А
- Питание : сетевой адаптер, NP-F
- Вес : 2290 г
- Посадочное крепление : 1/4", 3/8".