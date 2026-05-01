Zeapon – профессиональные моторизованные слайдеры и аксессуары для видео- и таймлапс-съёмки

Zeapon (Зипон) – это китайский бренд, который специализируется на создании компактных, бесшумных и функциональных моторизованных слайдеров (рельсов) для видеографии, кинематографа и таймлапс-фотографии. Продукция Zeapon, особенно популярная серия Micro 2, известна своей универсальностью, возможностью дистанционного управления и отличным соотношением цены и возможностей. В интернет-магазине photogora.ru представлены оригинальные аксессуары к слайдерам Zeapon, которые расширяют функционал оборудования и делают съёмку ещё удобнее.

В нашем каталоге вы можете приобрести следующие аксессуары Zeapon:

Быстросъёмное крепление Revolver – универсальная площадка с барабанной конструкцией и шагом поворота 30°, позволяющая быстро менять положение камеры или оборудования. Оснащена комбинированным винтом (1/4" и 3/8") и выдерживает нагрузку до 10 кг. Идеально подходит для использования со слайдерами, штативами и другими системами;

Пульт дистанционного управления Timelapse Trigger – предназначен для синхронизации и управления моторизованным слайдером Zeapon Micro 2 через приложение ZEAPON Lab. Работает на расстоянии до 15 метров, позволяет дистанционно настраивать движение и параметры съёмки.

Преимущества аксессуаров Zeapon:

✓ Надёжность – качественные материалы и точная сборка, рассчитанные на профессиональное использование;

✓ Совместимость – крепления разработаны специально для экосистемы Zeapon, но подходят и для другого оборудования со стандартными резьбами;

✓ Удобство – быстрая фиксация, плавное вращение и компактные размеры упрощают процесс съёмки.

Как купить аксессуары Zeapon в photogora.ru?

Вы можете заказать крепление Revolver или пульт Timelapse Trigger с доставкой по Москве и всей России или забрать их самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы уже используете слайдер Zeapon или планируете его приобрести, эти аксессуары сделают вашу работу ещё более эффективной и комфортной.

Обратите внимание: полный ассортимент слайдеров Zeapon доступен под заказ. Актуальные сроки поставки и возможность заказа уточняйте у наших менеджеров.