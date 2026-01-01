Raylab Kino SC-MAX Carbon steadycam карбоновый стабилизатор изображения

Описание

Предназначен для работы с камерами Canon EOS 5D Mark II, Nikon D90 и пр. Система ручной стабилизации надежна в применении настолько, что даже при быстром перемещении оператора вверх-вниз по лестнице позволяет сохранять ровное и гладкое изображение в кадре.

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Варьируя противовесом, видеоператору очень просто откорректировать баланс и можно легко добиться плавного движения по всей площади.