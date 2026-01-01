images
Raylab Kino SC-4500 стедикам для камер до 4,5 кг

Raylab Kino SC-4500 стедикам для камер до 4,5 кг

Raylab
Артикул: NVF-1344

Raylab Kino SC-4500 – специально разработанный стабилизатор для цифровых зеркальных камер весом до 4,5 кг. Оснащение надежной системой ручной стабилизации позволяет сохранять ровное и гладкое изображение в кадре даже при быстром перемещении оператора вверх-вниз по лестнице.

 

 

Описание

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Совместима с камерами Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III,EOS 6D, Nikon D600, D7100 и пр.

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Варьируя противовесом, видеооператору очень просто откорректировать баланс и можно легко добиться плавного движения по всей площади кадра.

Raylab Kino SC-4500 с легкостью может заменить штатив или тележку, позволяя при этом получить хорошие профессиональные результаты при съемке. Стабилизатор изготовлен из алюминия, а за счет небольшого размера (38 см) может применяться и в качестве монопода. Простая конструкция способствует быстрой подготовке к работе, при необходимости к стабилизатору можно легко прикрепить небольшой ЖК-монитор.

Стабилизатор оснащен быстросъемной площадкой, имеет малый вес и легко настраивается под камеру. Имеется регулировка для динамического равновесия и интуитивно понятная простая система балансировки камеры.

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Дайдо Морияма – японский документалист, мастер черно-белого изображения
Дайдо Морияма – японский документалист, мастер черно-белого изображения
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.