Raylab Kino SC-4500 стедикам для камер до 4,5 кг

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Совместима с камерами Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III,EOS 6D, Nikon D600, D7100 и пр.

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Варьируя противовесом, видеооператору очень просто откорректировать баланс и можно легко добиться плавного движения по всей площади кадра.

Raylab Kino SC-4500 с легкостью может заменить штатив или тележку, позволяя при этом получить хорошие профессиональные результаты при съемке. Стабилизатор изготовлен из алюминия, а за счет небольшого размера (38 см) может применяться и в качестве монопода. Простая конструкция способствует быстрой подготовке к работе, при необходимости к стабилизатору можно легко прикрепить небольшой ЖК-монитор.

Стабилизатор оснащен быстросъемной площадкой, имеет малый вес и легко настраивается под камеру. Имеется регулировка для динамического равновесия и интуитивно понятная простая система балансировки камеры.