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Raylab Kino SC-3500 стедикам для камер до 3,5 кг

Raylab Kino SC-3500 стедикам для камер до 3,5 кг

Raylab
Артикул: FTR-650

Raylab Kino SC-3500 – специально разработанный стабилизатор для цифровых зеркальных камер весом до 3,5 кг. Оснащение надежной системой ручной стабилизации позволяет сохранять ровное и гладкое изображение в кадре даже при быстром перемещении оператора вверх-вниз по лестнице.

Описание

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Совместима с камерами Canon EOS 5D Mark II, Nikon D90 и пр.

Платформа для размещения фотоаппарата мобильная, легко передвигается в разных направлениях, в т.ч. горизонтально. Варьируя противовесом, видеооператору очень просто откорректировать баланс и можно легко добиться плавного движения по всей площади кадра.

Raylab Kino SC-3500 с легкостью может заменить штатив или тележку, позволяя при этом получить хорошие профессиональные результаты при съемке. Стабилизатор изготовлен из алюминия, а за счет небольшого размера (38 см) может применяться и в качестве монопода. Простая конструкция способствует быстрой подготовке к работе, при необходимости к стабилизатору можно легко прикрепить небольшой ЖК-монитор.

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