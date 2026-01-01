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Raylab Kino SC-01 стабилизатор изображения для камер от 0,5 до 2,2 кг

Raylab Kino SC-01 стабилизатор изображения для камер от 0,5 до 2,2 кг

Raylab
Артикул: FTR-647

Raylab Kino SC-01 – специально разработанный стабилизатор с уникальной системой противовесов для камер от полукилограмма до 2,2 кг позволяет с точностью отрегулировать противовес и обеспечить таким образом инерционную стабильность изображения в кадре.

 

Описание

За счет удобного крепления стабилизатора можно быстро изменить положение камеры или установить ее на штатив. Прочная и легкая конструкция обеспечивает качественное изображение на длинных фокусных расстояниях и снижает нагрузку на оператора.

 

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