Raylab Kino SC-01 стабилизатор изображения для камер от 0,5 до 2,2 кг

За счет удобного крепления стабилизатора можно быстро изменить положение камеры или установить ее на штатив. Прочная и легкая конструкция обеспечивает качественное изображение на длинных фокусных расстояниях и снижает нагрузку на оператора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab Kino SC-01 – специально разработанный стабилизатор с уникальной системой противовесов для камер от полукилограмма до 2,2 кг позволяет с точностью отрегулировать противовес и обеспечить таким образом инерционную стабильность изображения в кадре.
За счет удобного крепления стабилизатора можно быстро изменить положение камеры или установить ее на штатив. Прочная и легкая конструкция обеспечивает качественное изображение на длинных фокусных расстояниях и снижает нагрузку на оператора.
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