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Proaim Camtree Galaxy HD-3000 система стабилизации

Proaim Camtree Galaxy HD-3000 система стабилизации

Proaim
Артикул: OLE-1387

Proaim Camtree Galaxy HD-3000 – система, которая предназначена для стабилизации изображения и обеспечивает проведение оператором плавной качественной съемки, а также максимальную устойчивость камеры. В комплект входит стедикам Proaim Flycam HD-3000, жилет оператора Camtree Galaxy и механическая рука Camtree Galaxy. Обновленная надежная конструкция совместима со многими современными камерами весом до 4 кг.

Описание

Стедикам Proaim Flycam HD-3000 изготовлен из алюминиевого сплава, что делает его легким и прочным. Он подходит для работы как с DSLR, так и с DSLM камерами средних размеров.

Жилет оператора Galaxy изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины.

Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Регулировка не требует использования дополнительных инструментов. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, причем это займет у него не больше минуты. После окончания работы все настройки сохраняются, перед следующим использованием жилет не нужно настраивать заново.

Конструкция механической руки Galaxy продумана до мелочей. Устройство отличается своей прочностью, небольшим весом и надежностью. Это одна из лучших моделей в своей ценовой категории. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Основание руки двигается в соответствии с движениями оператора. Рука присоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм. Штырь для подсоединения руки к жилету изготовлен из высокопрочного материала. Он обеспечивает надежное крепление руки.

Технические характеристики:

  • масса стедикама, кг – 2,86
  • материал – алюминий
  • масса руки, кг – 2,3
  • материал руки – алюминий
  • масса жилета, кг – 2,1
  • материал жилета – черный анодированный алюминий
  • размеры верхней площадки, см – 35,5x22,3x7,6
  • количество противовесов – 8
  • площадка для камеры оборудована отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8"

Комплектация

  • Стедикам Proaim Flycam HD-3000 – 1 шт.
  • Механическая рука Galaxy – 1 шт.
  • Жилет оператора Galaxy – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка Metal Pro – 1 шт.
  • Фиксаторы для установке на поверхности – 1 шт.


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