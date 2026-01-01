Proaim Camtree Galaxy HD-3000 система стабилизации

Описание

Стедикам Proaim Flycam HD-3000 изготовлен из алюминиевого сплава, что делает его легким и прочным. Он подходит для работы как с DSLR, так и с DSLM камерами средних размеров.

Жилет оператора Galaxy изготовлен из высокопрочных материалов. Он отличается своей эргономичной конструкцией, которая обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы. Руку к жилету можно подсоединить как с правой, так и с левой стороны. Мягкая подкладка расположена со стороны груди и спины.

Высота и ширина жилета регулируются, соответственно он подходит оператору любой комплекции. Регулировка не требует использования дополнительных инструментов. На нагруднике расположены две ручки, с помощью которых оператор с легкостью может подстроить размер под себя, причем это займет у него не больше минуты. После окончания работы все настройки сохраняются, перед следующим использованием жилет не нужно настраивать заново.

Конструкция механической руки Galaxy продумана до мелочей. Устройство отличается своей прочностью, небольшим весом и надежностью. Это одна из лучших моделей в своей ценовой категории. Помимо плавной съемки рука обеспечивает оператору максимальный комфорт во время работы на протяжении всего дня. Основание руки двигается в соответствии с движениями оператора. Рука присоединяется к стедикаму с помощью штыря длиной 22,5 мм. Штырь для подсоединения руки к жилету изготовлен из высокопрочного материала. Он обеспечивает надежное крепление руки.

Технические характеристики: