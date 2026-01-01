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Proaim Flycam HD-3000 FLCMHD3QT стедикам

Proaim Flycam HD-3000 FLCMHD3QT стедикам

Proaim
Артикул: OLE-0172

Новая модель стедикама Flycam HD-3000 FLCM-H-3-QT отличается усовершенствованной конструкцией, легкостью и простотой в работе. Подходит всем категориям операторов. Изготовлена из высокопрочных материалов. За счет универсальной площадки совместима практически со всеми моделями DV/HDV/DSLR камер весом до 3,5 кг.

 

Описание

Телескопическая стойка с фиксатором высоты изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки стедикама составляет 60 см, минимальная – 40 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру.  

Быстросъемная площадка позволяет легко и быстро установить/демонтировать камеру, не нарушив при этом настроек остального оборудования. Площадка имеет отверстия для стандартных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей современных видеокамер. Положение площадки можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.  

В комплекте с данной моделью поставляются 10 противовесов для наиболее точной балансировки камеры путем установки необходимого количества.  

Положение быстросъемной площадки регулируется из стороны в сторону, вперед и назад, что помогает достичь максимально точного баланса камеры в горизонтальной плоскости.

Технические характеристики площадки:

  • материал – сплав на основе магния  
  • цвет – черный матовый 
  • размер, мм – 135х72х20
  • вес, г – 135
  • максимально возможная нагрузка, кг – 5
  • отверстия для винтов 1/4" и 3/8"  

Для балансировки камеры по вертикали нужно установить необходимое количество противовесов на балансировочную платформу. Правильная балансировка камеры делает стедикам легко управляемым и удобным в работе.

Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.

Эргономичная конструкция рукоятки стедикама Flycam HD-3000 обеспечивает прочный хват и предоставляет возможность регулировки из стороны в сторону, а также вверх и вниз.   

С помощью фиксатора можно прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.

Для хранения и транспортировки стедикам Flycam HD-3000 поставляется в удобном кейсе с мягкой подкладкой и выемками под оборудование. Кейс надежно защищает комплект от механических повреждений.  

Технические характеристики: 

  • максимальный вес камеры, кг – 3,5
  • размер головки стедикама, см – 17,4x10x2,2
  • минимальный размер нижней площадки, см – 12,2x36,5  
  • максимальный размер нижней площадки, см – 12,2x48 
  • материал телескопической стойки – металл
  • минимальная длина стойки, см – 40  
  • максимальная длина стойки, см – 60
  • количество противовесов в комплекте – 10
  • площадка для камеры оснащена отверстиями для винтов 1/4"
  • нижняя площадка оснащена отверстием для винта 1/4" для установки на нее монитора  
  • вес стедикама, кг – 2,5  

 

Комплектация

  • Стедикам Flycam HD-3000 – 1 шт.
  • Фиксатор для установки на столе – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.
  • Противовесы – 10 шт.


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