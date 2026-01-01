Proaim Flycam HD-3000 FLCMHD3QT стедикам

Описание

Телескопическая стойка с фиксатором высоты изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки стедикама составляет 60 см, минимальная – 40 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру.

Быстросъемная площадка позволяет легко и быстро установить/демонтировать камеру, не нарушив при этом настроек остального оборудования. Площадка имеет отверстия для стандартных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей современных видеокамер. Положение площадки можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.

В комплекте с данной моделью поставляются 10 противовесов для наиболее точной балансировки камеры путем установки необходимого количества.

Положение быстросъемной площадки регулируется из стороны в сторону, вперед и назад, что помогает достичь максимально точного баланса камеры в горизонтальной плоскости.

Технические характеристики площадки:

материал – сплав на основе магния

цвет – черный матовый

размер, мм – 135х72х20

вес, г – 135

максимально возможная нагрузка, кг – 5

отверстия для винтов 1/4" и 3/8"

Для балансировки камеры по вертикали нужно установить необходимое количество противовесов на балансировочную платформу. Правильная балансировка камеры делает стедикам легко управляемым и удобным в работе.

Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.

Эргономичная конструкция рукоятки стедикама Flycam HD-3000 обеспечивает прочный хват и предоставляет возможность регулировки из стороны в сторону, а также вверх и вниз.

С помощью фиксатора можно прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.

Для хранения и транспортировки стедикам Flycam HD-3000 поставляется в удобном кейсе с мягкой подкладкой и выемками под оборудование. Кейс надежно защищает комплект от механических повреждений.

Технические характеристики: