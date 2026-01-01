Proaim Flycam HD-3000 FLCMHD3QT стедикам

Телескопическая стойка с фиксатором высоты изготовлена из высокопрочного и легкого алюминия. Максимальная высота стойки стедикама составляет 60 см, минимальная – 40 см. Регулировка высоты стойки также помогает наиболее точно сбалансировать камеру.
Быстросъемная площадка позволяет легко и быстро установить/демонтировать камеру, не нарушив при этом настроек остального оборудования. Площадка имеет отверстия для стандартных винтов 1/4" и 3/8", что делает ее совместимой с широким рядом моделей современных видеокамер. Положение площадки можно регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.
В комплекте с данной моделью поставляются 10 противовесов для наиболее точной балансировки камеры путем установки необходимого количества.
Положение быстросъемной площадки регулируется из стороны в сторону, вперед и назад, что помогает достичь максимально точного баланса камеры в горизонтальной плоскости.
Технические характеристики площадки:
- материал – сплав на основе магния
- цвет – черный матовый
- размер, мм – 135х72х20
- вес, г – 135
- максимально возможная нагрузка, кг – 5
- отверстия для винтов 1/4" и 3/8"
Для балансировки камеры по вертикали нужно установить необходимое количество противовесов на балансировочную платформу. Правильная балансировка камеры делает стедикам легко управляемым и удобным в работе.
Конструкция подшипника позволяет вращать камеру на стедикаме на 360 градусов.
Эргономичная конструкция рукоятки стедикама Flycam HD-3000 обеспечивает прочный хват и предоставляет возможность регулировки из стороны в сторону, а также вверх и вниз.
С помощью фиксатора можно прочно закрепить стедикам на любой ровной поверхности, сбалансировать камеру и продолжить работу.
Для хранения и транспортировки стедикам Flycam HD-3000 поставляется в удобном кейсе с мягкой подкладкой и выемками под оборудование. Кейс надежно защищает комплект от механических повреждений.
Технические характеристики:
- максимальный вес камеры, кг – 3,5
- размер головки стедикама, см – 17,4x10x2,2
- минимальный размер нижней площадки, см – 12,2x36,5
- максимальный размер нижней площадки, см – 12,2x48
- материал телескопической стойки – металл
- минимальная длина стойки, см – 40
- максимальная длина стойки, см – 60
- количество противовесов в комплекте – 10
- площадка для камеры оснащена отверстиями для винтов 1/4"
- нижняя площадка оснащена отверстием для винта 1/4" для установки на нее монитора
- вес стедикама, кг – 2,5