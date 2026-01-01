Moza AirCross стабилизатор электронный

Описание

Управление стабилизатором осуществляется с помощью беспроводного пульта MOZA thumb controller, оснащенного сенсорами контроля. Подключив пульт к стабилизатору можно панорамировать, вращать по осям наклона и поворота, а также контролировать скорость вращения во всех направлениях.

Одной из особенностей данной модели является наличие выходного разъема постоянного тока. Благодаря этому можно подключить сторонний блок питания, обеспечивающий зарядку стабилизатора во время съемки.

MOZA AirCross оборудован универсальной быстросъемной площадкой, совместимой с любыми быстроразъемными базами (типа Manfrotto и Arca) от 50,5 мм до 55 мм. Это дает возможность легко снять камеру со стабилизатора и переместить на штатив или монопод без отсоединения быстроразъемной базы.

Благодаря компактному дизайну и легкому весу есть возможность снимать, перевернув стабилизатор вниз. В данном режиме стабилизатор сохраняет баланс и позволяет переключать режимы управления.

Автономная работа на протяжении 12 часов обеспечивается тремя аккумуляторами с емкостью 2000 мАч.