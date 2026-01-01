images
Movie Yeah MY Steady-Ultra стабилизатор для видео

Movie Yeah MY Steady-Ultra стабилизатор для видео

Movie Yeah
Артикул: FTR-1009

Movie Yeah MY Steady-Ultra – система стабилизации камеры (стедикам) с упором под локоть. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом от 300 гр до 4 кг. При использовании дополнительного набора грузов можно сбалансировать камеру весом до 5 кг.

Модель рассчитана как для профессионалов, так и для любителей.

Описание

Система MY Steady Ultra обеспечивает плавное движение камеры, создавая "летящий" эффект. Видеокартинка получается без резких скачков и тряски. Главным отличием MY Steady ULTRA от предыдущей модели является наличие дополнительной площадки. С помощью этой площадки можно установить на стедикам как тяжелые профессиональные камеры, так и легкие небольшого размера видеокамеры. Улучшены эргономические свойства. Увеличено количество грузов. Так же как и предыдущая модель стедикам имеет упор под локоть. Это делает MY Steady ULTRA универсальной системой в отличие от других систем стабилизации. 

Характеристики:

  • материал – алюминий/структурированная сталь
  • диаметр центральной стойки – 22 мм
  • подшипники в трех направлениях – 6 штук
  • точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
  • максимальная нагрузка – 5 кг
  • ширина – 30 см
  • высота – 44 см
  • высота с удлинительной втулкой – 70 см
  • длина – 15 см
  • вес – 1,5 кг

 

Комплектация

  • Стедикам.
  • Адаптер с быстросъемной площадкой.
  • Ручка с упором под локоть.
  • Набор грузиков (10 штук).
  • Дополнительная площадка.
  • Инструкция.
  • Чехол.

   

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Майкл Кенна
Майкл Кенна
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.