Movie Yeah MY Steady Black стедикам

Артикул: NVF-2961

MY Steady Black – система стабилизации камеры (стедикам) с упором под локоть. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом от 300 гр до 4 кг. При использовании дополнительного набора грузов можно сбалансировать камеру весом до 5 кг.

Модель рассчитана как для профессионалов, так и для любителей.