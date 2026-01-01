Movie Yeah MY Steady Black стедикам

Система MY Steady Black обеспечивает плавное движение камеры, создавая «летящий» эффект. Видеокартинка получается без резких скачков и тряски. Главным отличием данной модели от модели стедикама MY Steady ULTRA является то, что добавлено чернение на внутренней втулке (это позволяет свести количество бликов к минимуму), изменено крепление адаптера с быстросъемной площадкой (теперь настройка стедикама стала еще проще и удобнее), а также было нанесено специальное противоскользящее покрытие на месте обхвата кистью руки. Так же как и предыдущие модели стедикам имеет упор под локоть. Это делает MY Steady Black универсальной системой в отличие от других систем стабилизации.
Характеристики:
- материал – алюминий/структурированная сталь
- диаметр центральной стойки – 22 мм
- подшипники в трех направлениях – 6 штук
- точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
- максимальная нагрузка – 5 кг
- ширина – 30 см
- высота – 44 см
- высота с удлинительной втулкой – 70 см
- длина – 15 см
- вес – 1,5 кг