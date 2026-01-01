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Movie Yeah MY Steady Black стедикам

Movie Yeah MY Steady Black стедикам

Movie Yeah
Артикул: NVF-2961

MY Steady Black – система стабилизации камеры (стедикам) с упором под локоть. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом от 300 гр до 4 кг. При использовании дополнительного набора грузов можно сбалансировать камеру весом до 5 кг.

Модель рассчитана как для профессионалов, так и для любителей.

Описание

Система MY Steady Black обеспечивает плавное движение камеры, создавая «летящий» эффект. Видеокартинка получается без резких скачков и тряски. Главным отличием данной модели от модели стедикама MY Steady ULTRA является то, что добавлено чернение на внутренней втулке (это позволяет свести количество бликов к минимуму), изменено крепление адаптера с быстросъемной площадкой (теперь настройка стедикама стала еще проще и удобнее), а также было нанесено специальное противоскользящее покрытие на месте обхвата кистью руки. Так же как и предыдущие модели стедикам имеет упор под локоть. Это делает MY Steady Black универсальной системой в отличие от других систем стабилизации.

Характеристики:

  • материал – алюминий/структурированная сталь
  • диаметр центральной стойки – 22 мм
  • подшипники в трех направлениях – 6 штук
  • точность изготовления основных узлов – 0,01 мм
  • максимальная нагрузка – 5 кг
  • ширина – 30 см
  • высота – 44 см
  • высота с удлинительной втулкой – 70 см
  • длина – 15 см
  • вес – 1,5 кг

 

Комплектация

  • Стедикам.
  • Адаптер с быстросъемной площадкой.
  • Ручка с упором под локоть.
  • Набор грузиков (10 штук).
  • Дополнительная площадка.
  • Инструкция.
  • Чехол

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