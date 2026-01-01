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Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации
Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации

Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации

Manfrotto
Артикул: NVF-9606

Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera - система стабилизации камер.

Совместима Sony A7 и Panasonic GH5, в которых используется аудио-модуль XLR с верхним креплением для записи звука.

Допустимая нагрузка 5 кг. Вес - 450 грамм.

Описание

Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для небольших зеркальных фотокамер.

Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. 

В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также 1/4" и 3/8" для установки оборудования.

Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.

Совместимость:

  • Зеркальные и DSLR-камеры высотой до 100 мм
  • SONY - A7, A7II, A7R, A7RIII, A7S, A7RII, A7SII, A9, A6300, A6500, A6000
  • PANASONIC - GH2, GH3, GH4, GH5
  • CANON - EOS 550D / Rebel T2i / Kiss X4, EOS 600D / Rebel T3i / Kiss X5, EOS 650D / Rebel T4i / Kiss X6i, EOS 700D / Rebel T5i / Kiss X7i, EOS 750D / Rebel T6i / Kiss X8i, EOS 760D / Rebel T6s / 8000D, EOS 800D / Rebel T7i / Kiss X9i, 60D, 550D
  • NIKON - D7000, D7100, D7200, D5100, D5200, D5300, D5500, D90, D3100, D3200, D3300, D3400
  • OLYMPUS - OM-D EM- 1MKII

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