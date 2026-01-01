Manfrotto MVCCS Small DSLR Camera система стабилизации

Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для небольших зеркальных фотокамер.
Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение.
В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также 1/4" и 3/8" для установки оборудования.
Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.
Совместимость:
- Зеркальные и DSLR-камеры высотой до 100 мм
- SONY - A7, A7II, A7R, A7RIII, A7S, A7RII, A7SII, A9, A6300, A6500, A6000
- PANASONIC - GH2, GH3, GH4, GH5
- CANON - EOS 550D / Rebel T2i / Kiss X4, EOS 600D / Rebel T3i / Kiss X5, EOS 650D / Rebel T4i / Kiss X6i, EOS 700D / Rebel T5i / Kiss X7i, EOS 750D / Rebel T6i / Kiss X8i, EOS 760D / Rebel T6s / 8000D, EOS 800D / Rebel T7i / Kiss X9i, 60D, 550D
- NIKON - D7000, D7100, D7200, D5100, D5200, D5300, D5500, D90, D3100, D3200, D3300, D3400
- OLYMPUS - OM-D EM- 1MKII