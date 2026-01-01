Manfrotto MVA522W система стабилизации

Артикул: OLE-0594

Manfrotto MVA522W – оригинальная система стабилизации в виде колеса Fig Rig. Представляет собой модульную систему, которая обеспечивает плавную поддержку HDSLR-камеры или камкордера и в то же время является рамой для монтажа всех необходимых аксессуаров, включая пульт дистанционного управления зумом, микрофоны, микшеры, осветители, мониторы, кронштейны и т.п. Оборудован креплением к ригам диаметром 15 мм. Идеально сочетается с рельсами Manfrotto MVA520W-1.