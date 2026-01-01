GreenBean STAB 400C стабилизатор

Описание

Стабилизатор GreenBean STAB 400C разработан специально для видеооператоров, которые хотят получить плавное изображение при съемке в движении «с рук». Легкий карбоновый стедикам STAB 400C подходит для установки DSLR и беззеркальных камер весом от 0.2 до 1.5 кг. Пользователи оценят возможность снимать во время ходьбы, бега, подъема по лестнице, слежения за объектом. Стабилизатор подойдет для съемок спортивных событий, новостных сюжетов, динамичных сцен. Устройство помогает снимать с верхнего, среднего и нижнего ракурса, а также быстро и плавно менять точку съемки.

Конструкция стабилизатора на базе карданного шарнира компенсирует дрожания и смещения установленной камеры по трем осям. Камера крепится быстросъемной площадке с винтом 1/4 " или 3/8". Надежны механизм фиксации быстросъемной площадки и стопорный винт предотвратят случайное выпадение камеры. Шкала продольных смещений, нанесенная на быстросъемную площадку, поможет настроить и в дальнейшем применять положение динамического баланса для различных камер. Для компенсации заваливания вбок используется микровинт под основанием площадки.

Телескопическая штанга из карбона увеличивает длину стабилизатора от 28 см до 40 см за счет выдвижения секций Ø20 и 16 мм для балансировки камеры.

Система противовесов состоит из шести наборных грузов общим весом 827 г, которые крепятся при помощи двух винтов на базу противовесов. Грузы смещаются в продольном направлении вдоль пазов на расстояние до 5 см. Это позволяет произвести необходимую балансировку всей системы в зависимости от выбранной камеры, установленного объектива и используемых аксессуаров.

Карданный шарнир также дает возможность вращать камеру на 360 градусов. Высокоточные подшипники и соединения с низким коэффициентом трения поддерживают стабильность кадра без рывков. Благодаря прецизионной системе настройки можно реализовать так называемое «состояние невесомости системы» или «состояние маятника», в зависимости от поставленных задач, а также другие варианты балансировки системы в зависимости от предпочтений оператора.

Эргономичная переворачивающаяся ручка (длиной 155 мм) обеспечивает комфортную работу видеоператора, а также позволяет снимать кадры с нижнего ракурса. Вспененная накладка служит для удобного и надежного сцепления с рукой. Посадочное отверстие, расположенное в ручке, предназначено для установки стабилизатора на стандартный шпигот 5/8'' для балансировки системы.

В комплект входит чехол на молнии для хранения и транспортировки устройства.