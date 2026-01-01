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GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор
GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор

GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор

GreenBean
Артикул: DAN-8623

Черный алюминивый  трёхосевой электронный стабилизатор GreenBean iStab 4PRO для фотоаппаратов и видеокамер.

Трёхосевой электронный стедикам GreenBean iStab 4PRO для фото и видеокамер весом до 4 кг с аккумулятором типа 18650, с тремя режимами работы, с возможностью дистанционного управления со смартфона.

Описание

Корпус стабилизатора и все его подвижные части собраны из алюминиевого сплава, на обрезиненной рукоятке присутствует насечка для лучшего удержания. Элементы управления располагаются на рукоятке: джойстик, кнопки выбора режима работы и светодиодные индикаторы выбранного режима. Рядом с панелью управления под заглушками находятся разъёмы для подсоединения механизма фоллоу фокуса (в комплект не входит). Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Калибровка стабилизатора осуществляется автоматически (более подробно см. инструкцию). Максимальное время автономной работы — 18 часов (зависит от веса камеры и качества балансировки). Время полной зарядки составляет около 6 часов.

Три режима работы, которые переключаются с помощью кномпки «MODE»:

  • Режим панорамирования. Камера перемещается влево/вправо вместе с движением стедикама. Оси наклона и вращения заблокированы.

  • Режим следования. Камера поворачивается и наклоняется повторяя движения стедикама. Ось наклона заблокирована.

  • Режим фиксации. Все три оси стедикама заблокированы, чтобы зафиксировать камеру в направлении объекта съёмки.


Комплектация

Комплектация:

  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO — 1 шт
  • Аккумулятор типа 18650 — 4 шт
  • Быстросъёмная площадка — 1 шт
  • Повышающая площадка — 1 шт
  • Алюминиевый мини-штатив — 1шт
  • Зарядное устройство для аккумуляторов — 1 шт
  • Опора для объектива (с фиксирующим винтом) — 1 шт
  • Кабель USB – micro USB (type C) – 1 шт
  • Кабель USB – micro USB (type B) – 1 шт
  • Кабель для подключения камер Canon— 2шт
  • Кабель для подключения камер Sony – 1 шт
  • Кабель для подключения камер Panasonic – 1 шт
  • Кейс с наплечным ремнём — 1 шт
  • Дополнительный винт 1/4 дюйма — 2 шт
  • Шестигранный ключ — 2 шт
  • Инструкция по эксплуатации — 1 шт
  • Гарантийный талон — 1 шт

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