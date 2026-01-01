GreenBean iStab 4PRO трёхосевой электронный стабилизатор

Описание

Корпус стабилизатора и все его подвижные части собраны из алюминиевого сплава, на обрезиненной рукоятке присутствует насечка для лучшего удержания. Элементы управления располагаются на рукоятке: джойстик, кнопки выбора режима работы и светодиодные индикаторы выбранного режима. Рядом с панелью управления под заглушками находятся разъёмы для подсоединения механизма фоллоу фокуса (в комплект не входит). Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Калибровка стабилизатора осуществляется автоматически (более подробно см. инструкцию). Максимальное время автономной работы — 18 часов (зависит от веса камеры и качества балансировки). Время полной зарядки составляет около 6 часов.

Три режима работы, которые переключаются с помощью кномпки «MODE»:

Режим панорамирования. Камера перемещается влево/вправо вместе с движением стедикама. Оси наклона и вращения заблокированы.

Режим следования. Камера поворачивается и наклоняется повторяя движения стедикама. Ось наклона заблокирована.

Режим фиксации. Все три оси стедикама заблокированы, чтобы зафиксировать камеру в направлении объекта съёмки.



