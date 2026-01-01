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GreenBean STAB 700 карбоновый стабилизатор видеоизображения

GreenBean STAB 700 карбоновый стабилизатор видеоизображения

GreenBean
Артикул: NVF-1661

GreenBean STAB 700 – карбоновый стедикам для использования с камерами весом до 5 кг для видеосъемки. Может быть быстро приведен в рабочее состояние. Имеется раздвижная база с грузами, конструкцией предусмотрено 35 отверстий на площадке и микровинты для балансировки.

Описание

Стабилизатор изображения рассчитан на использование с HDV и DSLR камерами весом до 5 кг. Предназначен для плавной съемки во время ходьбы, бега, спуска и подъема по лестнице, а также при движении вокруг снимаемого объекта. Максимальная рабочая высота стабилизатора в разложенном состоянии 68 см, в сложенном — 41 см. Отличительной особенностью данной модели является конструкция площадки, с предусмотренными 35 отверстиями диаметром 1/4 дюйма, которая позволяет снять камеру и установить снова, без разбалансировки системы.  Площадка не съемная, размером 9,5 на 16 см и откидывается на 90 градусов для установки камеры. Для продольного и поперечного смещения площадки конструкцией предусмотрено два регулировочных и восемь стопорных винтов.

Карбоновая штанга диаметром 20 мм и прочные механизмы делают работу с этим стабилизатором надежной и удобной. Раздвигающаяся нижняя база стабилизатора с 16 грузами-противовесами, общим весом 780 гр., позволяет настроить динамическое равновесие. В основании ручки предусмотрено отверстие диаметром 13 мм, это дает возможность установить стабилизатор на стойку для настройки баланса системы, использовать «жилет оператора» или упор для запястья.

Балансировка стабилизатора GreenBean STAB 700

STAB 700 достаточно просто собирается и балансируется. Используя минимально необходимое количество грузов, и ослабив зажим карданного шарнира, необходимо уравновесить систему относительно ручки, чтобы вес нижней части с грузами был равен весу верхней части с камерой. Затем приведя стабилизатор в вертикальное положение, необходимо компенсировать заваливание камеры в стороны, для этого, ослабив фиксаторы площадки, используют регулировочные винты, смещая площадку в противоположную заваливанию сторону, тем самым добиваясь вертикального баланса. После того, как система уравновесится по всем осям, получается «состояние невесомости», которое подойдет для некоторых видов съемки. Но для большинства задач лучше подойдет «состояние маятника», которое легко получить, ослабив цанговый зажим и выдвинув нижнюю секцию, при этом стабилизатор из горизонтального положения должен принять вертикальное не более чем за 1,5–2 секунды.

Характеристики:

  • материал изготовления штанги – карбон
  • максимальная нагрузка, кг – 5 кг
  • длина в сложенном состоянии, мм – 410
  • длина в разложенном состоянии, мм – 680
  • диаметр секций, мм – 25/15
  • длина ручки, мм – 110
  • карданный шарнир – сдвоенный подшипник
  • размер базы под камеру, мм – 90х160
  • размер обрезиненной площадки, мм – 70х105
  • количество отверстий под винт 1/4" – 35
  • регулировка продольного и поперечного наклона камеры – 2 микровинта
  • количество грузов-противовесов / вес – 16/780 г
  • длина раздвижной базы противовесов, мм – 310-390
  • общий вес стабилизатора в сборе, кг – 2,09

Комплектация

  • Стедикам GreenBean STAB 700.
  • Ключ-шестигранник.
  • Сумка для транспортировки.
  • Гарантия и инструкция на русском языке.

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