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Fujimi S2 ручной стабилизатор

Fujimi S2 ручной стабилизатор

Fujimi
Артикул: NVF-779

Fujimi S2 – стабилизатор для снижения дрожания и стабилизации картинки на компактных DSLR и легких видеокамерах при съемке с рук. Может быть использован для смартфонов и экшен-камер.

Описание

Крепление осуществляется с помощью стандартного винта 1/4" при максимальной нагрузке 2 кг.

В комплект входят балансировочные веса (3 шт.). Вес стабилизатора 300 г.

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