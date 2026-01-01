Fujimi S2 ручной стабилизатор

Крепление осуществляется с помощью стандартного винта 1/4" при максимальной нагрузке 2 кг.
В комплект входят балансировочные веса (3 шт.). Вес стабилизатора 300 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi S2 – стабилизатор для снижения дрожания и стабилизации картинки на компактных DSLR и легких видеокамерах при съемке с рук. Может быть использован для смартфонов и экшен-камер.
Крепление осуществляется с помощью стандартного винта 1/4" при максимальной нагрузке 2 кг.
В комплект входят балансировочные веса (3 шт.). Вес стабилизатора 300 г.
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