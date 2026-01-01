FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры

Описание

Новые улучшенные магнитные бесщеточные двигатели с высоким крутящим моментом могут увеличить производительность на 50%, что делает стабилизатор совместимым с беззеркальными камерами, смартфонами, спортивными камерами и компактными камерами.

Максимальная нагрузка увеличена до до 1,2 кг, что позволяет комбинировать большее количество камер и объективов.

Стабилизатор оборудован новой системой блокировки двигателя и системой быстрого выпуска. Каждая ось оснащена физическими замками двигателей. Эти замки могут быть использованы для облегчения балансировки и защиты стедикама при транспортировке.

Многофункциональное кольцо фокусировки обновлено до версии 2.0, а его чувствительность увеличена на 25%. Он поддерживает управление масштабированием / фокусировкой, трехосевое вращение и настройку таких параметров, как ISO, WB и значения экспозиции.

Стабилизатор имеет систему гидроизоляции, которая может защитить его от брызг и пыли. Таким образом, его можно использовать в различных сложных условиях съемки.