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FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры
FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры
FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры
FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры
FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры
FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры

FeiyuTech G6MAX стабилизатор для камеры

FeiyuTech
Артикул: DAN-3976

Стабилизатор FeiyuTech G6MAX.

Оборудован магнитными безщеточными двигателями, максимальная нагрузка - 1,2 кг. Каждая ось оснащена физическими замками двигателей. Увеличенный OLED-экран. WiFi контроль + кабельное управление.

Описание

Новые улучшенные магнитные бесщеточные двигатели с высоким крутящим моментом могут увеличить производительность на 50%, что делает стабилизатор совместимым с беззеркальными камерами, смартфонами, спортивными камерами и компактными камерами.

Максимальная нагрузка увеличена до до 1,2 кг, что позволяет комбинировать большее количество камер и объективов.

Стабилизатор оборудован новой системой блокировки двигателя и системой быстрого выпуска. Каждая ось оснащена физическими замками двигателей. Эти замки могут быть использованы для облегчения балансировки и защиты стедикама при транспортировке. 

Многофункциональное кольцо фокусировки обновлено до версии 2.0, а его чувствительность увеличена на 25%. Он поддерживает управление масштабированием / фокусировкой, трехосевое вращение и настройку таких параметров, как ISO, WB и значения экспозиции.

Стабилизатор имеет систему гидроизоляции, которая может защитить его от брызг и пыли. Таким образом, его можно использовать в различных сложных условиях съемки.

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