images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный
FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный

FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный

FeiyuTech
Артикул: DAN-3286

Стабилизатор Feiyu Vimble 2 трехосевой для смартфона, черный.

Стабилизатор идеально подходит для съемки в путешествиях и записи видеоблогов. Между рукояткой и держателем смартфона интегрирована специальная штанга, которая легко превращает стедикам в штатив для селфи оставляя доступными все функции стабилизации.

Описание

Компактный и легкий стабилизатор имеет современную конструкцию. Он оборудован усовершенствованной системой стабилизации по трем осям.

Устройство может работать в нескольких режимах, таких как панорамирование, трекинг лица и режим Hyperlapse. Vimble 2 также предлагает режим слежения за заданным объектом и редактор видео через приложение. 

Стедикам выполнен из сверхпрочных композитных материалов. Новая батарея из комплекта устройства, обеспечивает работу стабилизатора на 5 часов. Наличие USB-разъема на рукоятке позволяет использовать прибор как повер банк для зарядки телефона.

Feiyu Vimble 2 имеет систему управления на рукояти в виде кнопок, позволяющих управлять поворотом смартфона и самой съемкой. Данный стабилизатор может запоминать предварительно заданные движения, что дает возможность создавать поистине красивые ролики и с тайм-лапсом. Возможно использование стедикама в портретном и панорамном режиме и вращать смартфон на 320 градусов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Арт. DAN-3437
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Универсальный штатив-монопод Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695.

Штатив-монопод с выдвижной центральной колонной. Максимальная нагрузка - 9 кг, максимальная нагрузка на голову - 4 кг. Максимальная высота - 176 см, четыре секции ног, пузырьковый уровень, чехол. Вес - 2,05 кг.

-10 %6 890 ₽
6 200 ₽
В корзину
Cullmann MUNDO 525M SmartKit black штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона
Cullmann MUNDO 525M SmartKit black штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона
Cullmann MUNDO 525M SmartKit black штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона
Арт. DAN-1234
Cullmann MUNDO 525M SmartKit black штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона
Наличие
в наличии 1-3 шт

Cullmann MUNDO 525M SmartKit black - штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона.

Штатив оборудован центральной колонной со встроенным крюком. Максимальная нагрузка - 8 кг. Максимальная высота - 159,5 см. Вес - 1,65 кг. Цвет - черный.


15 900 ₽
В корзину
Chris James 015 Deep Straw фолиевый фильтр темно-соломенный
Арт. FTR-530
Chris James 015 Deep Straw фолиевый фильтр темно-соломенный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Deep Straw 015 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 60,8%, поглощение 0,22%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Арт. NVF-9313
Fotokvant RCL-S4 зажим пластиковый с шаровой головкой с креплением для GoPro
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RCL-S4 - зажим пластиковый с шаровой головкой и креплением для GoPro.

Компактный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика и алюминия. Диапазон обхвата зажима 20-45 мм.

470 ₽
В корзину

Видео

Как стать звездным влогером
Как стать звездным влогером
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.