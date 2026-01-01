FeiyuTech Vimble 2 cтабилизатор трехосевой для смартфона черный

Описание

Компактный и легкий стабилизатор имеет современную конструкцию. Он оборудован усовершенствованной системой стабилизации по трем осям.

Устройство может работать в нескольких режимах, таких как панорамирование, трекинг лица и режим Hyperlapse. Vimble 2 также предлагает режим слежения за заданным объектом и редактор видео через приложение.

Стедикам выполнен из сверхпрочных композитных материалов. Новая батарея из комплекта устройства, обеспечивает работу стабилизатора на 5 часов. Наличие USB-разъема на рукоятке позволяет использовать прибор как повер банк для зарядки телефона.

Feiyu Vimble 2 имеет систему управления на рукояти в виде кнопок, позволяющих управлять поворотом смартфона и самой съемкой. Данный стабилизатор может запоминать предварительно заданные движения, что дает возможность создавать поистине красивые ролики и с тайм-лапсом. Возможно использование стедикама в портретном и панорамном режиме и вращать смартфон на 320 градусов.