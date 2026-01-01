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FeiyuTech FY-G6 трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech FY-G6 трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech FY-G6 трехосевой стабилизатор для экшн камеры
FeiyuTech FY-G6 трехосевой стабилизатор для экшн камеры

FeiyuTech FY-G6 трехосевой стабилизатор для экшн камеры

FeiyuTech
Артикул: DAN-3300

Черный стабилизатор Feiyu FY-G6 предназначен для использования с экшен-камерами, GoPro и т.п.

Стабилизатор для GoPro идеально подходит при занятиях спортом и экстремальными съемками, благодаря своей брызгозащищенной конструкции. Прибор имеет возможность управления через Bluetooth и WiFi. Прибор совместим с экшн-камерами GoPro HERO7 / 6 / 5 / 4, а также камерами других производителей, например SJCAM, Xiaomi, имеющих схожий с GoPro формфактор.

Описание

Стедикам оснащен технологией WiFi+Bluetooth, что позволяет системе соединиться с установленной камерой GoPro и управлять настройками и сменой режимов одним нажатием на кнопку рядом с экраном стабилизатора.

Экран стабилизатора позволяет удобно управлять экшн-камерой. Отображает настройки, режим стедикама, состояние соединения.

Стабилизатор имеет четыре режима работы, которые подойдут для любых видов съемок: режим слежения - камера заблокирована по горизонтали, режим следования - камера вращается по всем осям, режим блокировки - камера заблокирована по всем осям и режим селфи - камера поворачивается к оператору.

Конструкция устройства позволяет свободно вращаться камере на 360 градусов по двум осям. Наклон и панорамное вращение, что открывает огромные возможности для любительских съемок высокого уровня. Влагозащищенный корпус позволяет снимать в дождь и около воды, попадание брызг не влияет на работу устройства.

Мощный аккумулятор позволил увеличить время работы стабилизатора, устройство может работать до 12 часов. Также от стедикама можно заряжать камеру GoPro, в этом случае время работы стабилизатора без подзарядки составит 5 часов.

Управлять стабилизатором и обновлять программное обеспечение можно с помощью приложения для смартфонов Feiyu ON.

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