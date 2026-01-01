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FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор

FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор

FeiyuTech
Артикул: DAN-3291

Трехосевой стабилизатор Feiyu AK4000.

Удобный трехосевой инновационный стедикам, предназначенный для работы с массивными зеркальными и беззеркальными фотокамерами весом до 4 кг. Работу обеспечивают мощные электрические моторы, отличающиеся более высоким крутящим моментом, чем в аналогах. Управление сервоприводами осуществляет современный процессор, работающий по обновленным алгоритмам.

Описание

Панель управления стабилизатора выполнена в виде сенсорного экрана, на котором отображается информация и статус всех функций и настроек прибора. Гибкая и интуитивно понятная система управления позволяет оперативно ориентироваться в параметрах режима работы. Размещенные по бокам дисплеи отображают текущее значение параметров кадра - светочувствительность, экспозицию, баланс белого и другое.

В аппарате есть режим полного сопровождения, заданной траектории, сопровождения прямо и блокировки.

Данная модель совместима с быстросъемной универсальной пластиной Manfrotto PL501. Это приспособление позволяет за несколько секунд снять фотоаппарат и вернуть на место.

Устройство способно поддерживать два одновременных подключения - по Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь может подключить фотоаппарат к держателю через Wi-Fi, а затем запустить на смартфоне фирменное приложение и подключиться ко всей системе через Bluetooth. Таким образом, можно управлять настройками фотокамеры через смартфон.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • емкость аккумулятора - 2200 мАч
  • время работы около - 12 часов
  • материал корпуса - алюминий
  • вес - 1,252 кг

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