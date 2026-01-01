FeiyuTech AK4000 трехосевой стабилизатор

Описание

Панель управления стабилизатора выполнена в виде сенсорного экрана, на котором отображается информация и статус всех функций и настроек прибора. Гибкая и интуитивно понятная система управления позволяет оперативно ориентироваться в параметрах режима работы. Размещенные по бокам дисплеи отображают текущее значение параметров кадра - светочувствительность, экспозицию, баланс белого и другое.

В аппарате есть режим полного сопровождения, заданной траектории, сопровождения прямо и блокировки.

Данная модель совместима с быстросъемной универсальной пластиной Manfrotto PL501. Это приспособление позволяет за несколько секунд снять фотоаппарат и вернуть на место.

Устройство способно поддерживать два одновременных подключения - по Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь может подключить фотоаппарат к держателю через Wi-Fi, а затем запустить на смартфоне фирменное приложение и подключиться ко всей системе через Bluetooth. Таким образом, можно управлять настройками фотокамеры через смартфон.

Характеристики: