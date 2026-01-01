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FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор
FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор

FeiyuTech AK2000 трехосевой стабилизатор

FeiyuTech
Артикул: DAN-3290

Трехосевой стабилизатор Feiyu AK2000.

Инновационный трехосевой стедикам является устройством, умеющим работать с массивными зеркальными и беззеркальными фотокамерами весом до 2,8 кг. В этом ему помогают мощные электрические моторы, отличающиеся более высоким крутящим моментом, чем в аналогах. Управление сервоприводами осуществляет процессор, работающий по обновленным алгоритмам.

Описание

Панель управления стабилизатора выполнена в виде сенсорного экрана, на котором пользователь может вызвать информацию и статус всех функций и настроек прибора. Гибкая и интуитивно понятная система управления позволяет оперативно ориентироваться в параметрах режима работы. Размещенные по бокам дисплеи отображают текущее значение параметров кадра - светочувствительность, экспозицию, баланс белого и другое.

Удобное управление дает возможность быстро переключать актуальный пресет настроек съемки. В аппарате есть режим полного сопровождения, заданной траектории, сопровождения прямо и блокировки.

Модель совместима с быстросъемной универсальной пластиной Manfrotto PL501. Это приспособление позволяет за несколько секунд снять фотоаппарат и вернуть на место.

Устройство способно поддерживать два одновременных подключения - по Bluetooth и Wi-Fi. Пользователь может подключить фотоаппарат к держателю через Wi-Fi, а затем запустить на смартфоне фирменное приложение и подключиться ко всей системе через Bluetooth. Таким образом, можно управлять настройками фотокамеры через смартфон.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 2,8 кг
  • емкость аккумулятора - 2200 мАч
  • время работы около - 12 часов
  • материал корпуса - алюминий
  • вес - 1,252 кг

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113 490 ₽
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