Характеристики:
- Размеры стабилизатора (Ш х Г х В) - 228х179х272 м
- Полный вес - 1.2 кг
- Механический диапазон углов вращения - 360
- Интерфейсы связи - USB-C
Москва
Малая Семеновская 3с6
Feiyu Tech Scorp Mini электронный стедикам.
Свместим со всеми 4 типами камер. Вес 787 гр. SCORP Mini изготовлен из авиационного алюминия и синтетической макромолекулярной смолы.
Характеристики:
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