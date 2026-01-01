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Feiyu Tech Scorp Mini электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp Mini электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp Mini электронный стедикам

Feiyu Tech Scorp Mini электронный стедикам

FeiyuTech
Артикул: MTG-0597

Feiyu Tech Scorp Mini электронный стедикам. 

Свместим со всеми 4 типами камер. Вес 787 гр. SCORP Mini изготовлен из авиационного алюминия и синтетической макромолекулярной смолы. 

Описание

Характеристики:

  • Размеры стабилизатора (Ш х Г х В) - 228х179х272 м
  • Полный вес - 1.2 кг
  • Механический диапазон углов вращения - 360 
  • Интерфейсы связи - USB-C 

Комплектация

  • держатель камеры
  • быстросъёмная площадка
  • стедикам 

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