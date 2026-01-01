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GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер
GreenBean Glide Track 120 слайдер

GreenBean Glide Track 120 слайдер

GreenBean
Артикул: NVF-8033

GreenBean Glide Track 120 – карбоновый слайдер с рельсом длиной, мм – 1195, оснащен безлюфтовыми подшипниками, двусторонним стопорным механизмом и поворотными вывинчивающимися ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка, кг – до 6. Вес, кг – 1,67.

Описание

Слайдер оснащен прецизионно изготовленными роликами обеспечивающими исключительно плавное движение каретки. Каретка опирается на направляющие с помощью 4 внешних роликов и 2 регулируемых внутренних роликов на подвижном основании, такая конструкция позволяет выбрать зазоры для полного устранения люфта. Опорные ролики изготовлены из прочного полимерного материала. На оси каждого ролика находятся два радиально упорных безлюфтовых подшипника повышенной грузоподъемности, которые не требуют дополнительной смазки.

На каретке находится винт диаметром 1/4" (в комплекте переходник 3/8") и отверстия с резьбой диаметром 1/4" и 3/8" для установки вспомогательного оборудования. Сверху на каретке расположен пузырьковый уровень, который поможет выставить слайдер по горизонту. Винтовой фиксатор позволит зафиксировать каретку в определенном положении, а резиновые упоры на торцах каретки предотвратят жесткие удары в крайних положениях.

На направляющих снизу в центре расположена монтажная площадка для установки на штатив, на пластине имеются 2 резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3 отверстия диаметром 3/8". Также возможна установка на два штатива, для этого снизу на торцах слайдера имеются отверстия с резьбой диаметром 1/4" и 3/8".

Поворотные ножки оборудованы подпружиненными зажимами с зубчатым соединением, благодаря этому слайдер выдерживает большие нагрузки с гарантированной устойчивостью. Ножки раскладываются в пределах 360 градусов, позволяя хранить слайдер в футляре без снятия ножек. На концах ножек находятся выкручивающиеся нескользящие резиновые наконечники, которые обеспечивают точное выравнивание слайдера по уровню горизонта.

Характеристики:

  • материал – карбон
  • максимальная нагрузка, кг – до 6
  • общая длина, мм – 1280
  • длина рельса, – 1195
  • рабочий ход каретки, мм – 1065
  • длина ножек, мм – 90-105
  • диаметр направляющих, мм – 19 
  • винт на каретке – 1/4" (в комплекте переходник 3/8")
  • размер каретки, мм – 135х120
  • пузырьковый уровень – есть
  • вес слайдера, кг – 1,67

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