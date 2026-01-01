GreenBean Glide Track 100 Production слайдер

Слайдер предназначен для тяжелых условий эксплуатации и профессионального использования в кинопроизводстве, обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 20 кг.
Направляющий рельс изготовлен из цельной алюминиевой заготовки методом экструзии, что обеспечивает профилю высокие характеристики прочности и жесткости.
Ролики на стальных подшипниках расположены под разными углами (по 4 на каждой стороне) и двигаются по внутренней стороне направляющей, что гарантирует продолжительное использование и стабильный безлюфтовый ход.
На каретке находятся 11 монтажных резьбовых отверстий 1/4" и 3 резьбовых отверстия диаметром 3/8", которые позволяют размещать на ней аксессуары и вспомогательное оборудование. Центральное отверстие 3/8" без резьбы предусмотрено для крепления штативной головы. Большое количество монтажных отверстий обеспечивает универсальность установки и использования слайдера.
Каретка оборудована стопорным винтом с двусторонним стояночным тормозом, при завинчивании рукоятки происходит одновременный выпуск двух тормозных колодок, которые надежно фиксируют каретку, благодаря этому слайдер можно использовать даже с тяжелыми профессиональными камерами.
Характеристики:
- материал – алюминиевый сплав
- максимальная нагрузка, кг – до 20
- общая длина, мм – 1024
- длина рельса, – 985
- рабочий ход каретки, мм – 875
- длина ножек, мм – 95-110
- ширина направляющей, мм – 124
- винт на каретке – 3/8" и 1/4" (в комплекте)
- размер каретки, мм – 127х102
- пузырьковый уровень – нет
- вес слайдера с ножками, кг – 4,2