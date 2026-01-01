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GreenBean GB-SL 1/3 слайдер 85 см

GreenBean GB-SL 1/3 слайдер 85 см

GreenBean
Артикул: DAN-5066

GreenBean GB-SL 1/3 слайдер 85 см – портативный слайдер (глайдтрек) GB SL 1/3. Имеет радиусную направляющую с рабочей длиной дуги 71 см. Радиус дуги 82 см по внешней стороне. Крепеж для камеры на 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

 

Описание

Подвижная площадка перемещается на четырех роликах с прецизионными подшипниками качения. Две опоры подшипников из четырех оборудованы эксцентриковыми механизмами регулировки. С их помощью выбирается зазор между направляющей и роликами, а также регулируется усилие перемещения каретки площадки по направляющей.

Слайдер укомплектован опорами, которые регулируются по высоте и позволяют установить его на неровную поверхность.

На подвижную площадку можно установить камеры DV, камеры DSLR форматов с функцией видеозаписи. Также глайдтрек можно установить на штатив, для чего предусмотрены посадочные места с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

Слайдер укомплектован футляром для переноски с наплечным ремнем.

Характеристики:

  • материал – анодированный алюминий
  • общая длина, мм – 850
  • радиус дуги, мм – 710
  • максимальная высота, мм – 140
  • ширина направляющей, мм – 80
  • расстояние между направляющими роликов, мм – 50
  • крепеж для камеры – 1/4 дюйма (сменный 3/8 дюйма)
  • стальная каретка, мм – 120х110х12
  • вес, кг – 2,1

Комплектация

   

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