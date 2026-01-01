GreenBean GB-SL 1/3 слайдер 85 см

Подвижная площадка перемещается на четырех роликах с прецизионными подшипниками качения. Две опоры подшипников из четырех оборудованы эксцентриковыми механизмами регулировки. С их помощью выбирается зазор между направляющей и роликами, а также регулируется усилие перемещения каретки площадки по направляющей.
Слайдер укомплектован опорами, которые регулируются по высоте и позволяют установить его на неровную поверхность.
На подвижную площадку можно установить камеры DV, камеры DSLR форматов с функцией видеозаписи. Также глайдтрек можно установить на штатив, для чего предусмотрены посадочные места с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Слайдер укомплектован футляром для переноски с наплечным ремнем.
Характеристики:
- материал – анодированный алюминий
- общая длина, мм – 850
- радиус дуги, мм – 710
- максимальная высота, мм – 140
- ширина направляющей, мм – 80
- расстояние между направляющими роликов, мм – 50
- крепеж для камеры – 1/4 дюйма (сменный 3/8 дюйма)
- стальная каретка, мм – 120х110х12
- вес, кг – 2,1