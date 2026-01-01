GreenBean GB-SL 1/3 слайдер 85 см

Описание

Подвижная площадка перемещается на четырех роликах с прецизионными подшипниками качения. Две опоры подшипников из четырех оборудованы эксцентриковыми механизмами регулировки. С их помощью выбирается зазор между направляющей и роликами, а также регулируется усилие перемещения каретки площадки по направляющей.

Слайдер укомплектован опорами, которые регулируются по высоте и позволяют установить его на неровную поверхность.

На подвижную площадку можно установить камеры DV, камеры DSLR форматов с функцией видеозаписи. Также глайдтрек можно установить на штатив, для чего предусмотрены посадочные места с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

Слайдер укомплектован футляром для переноски с наплечным ремнем.

Характеристики: