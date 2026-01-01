GreenBean Basic 80 слайдер

Описание

Алюминиевый слайдер длиной 80 см, предназначен для достижения идеальных съемок со сдвигом камеры под любым углом: по вертикали, горизонтали или диагонали. Позволяет производить такие виды съемок, как плавный наезд-отъезд от цели, горизонтальное панорамирование (в том числе и со слежением камерой), вертикальные и наклонные слайды. Слайдер работает по принципу операторской рельсовой тележки, которая часто применяется в кинопроизводстве, съемке клипов и рекламы, но превосходит тележку в мобильности использования.

Он оборудован четырьмя высококачественными шариковыми подшипниками качения со специальной смазкой, обеспечивающими плавный и точный ход каретки без люфтов. Шариковые подшипники обжимают направляющую по бокам, что создает конструкцию, исключающую качание во время работы. Используя входящий в комплект шестигранный ключ, можно регулировать силу прижима шариковых подшипников к направляющей.

Поворотные ножки оборудованы подпружиненными зажимами с зубчатым соединением, благодаря этому слайдер выдерживает большие нагрузки с гарантированной устойчивостью. Ножки раскладываются в пределах 360 градусов, позволяя хранить слайдер в футляре без снятия ножек. На концах ножек находятся выкручивающиеся нескользящие резиновые наконечники, которые обеспечивают точное выравнивание слайдера по уровню горизонта, а пузырьковый уровень на площадке поможет проверить настройку.

Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены установочные отверстия диаметром 1/4" и 3/8", по центру и по краям рельса. Отверстия расположены парно, это предполагает одновременное использование обоих винтов штативной площадки. Дополнительные отверстия 1/4" и 3/8", расположенные на торцах слайдера и на каретке, они служат для установки вспомогательного оборудования (монитора, микрофона, осветителя и т. д.).

Характеристики: