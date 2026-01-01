E-IMAGE EIMOTOR1 Motor 1 мотор для слайдера

Моторные системы идеально подходят для профессиональных кинематографистов и фотографов, снимающих динамичные видеоролики. Они обеспечивают функции записи, покадровой съемки, остановки движения, и контролируются приложением. Они отличаются точным и чрезвычайно стабильным движением благодаря специальному двигателю. Благодаря своей компактной и инновационной конструкции они легкие и легко устанавливается без дополнительных инструментов.
Характеристики:
- скорость - 0,01-200 мм/с
- максимальная нагрузка - 8 кг
- максимальная дистанция управления - 20 м
- частота - 2,4 G