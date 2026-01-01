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E-IMAGE EIMOTOR1 Motor 1 мотор для слайдера
E-IMAGE EIMOTOR1 Motor 1 мотор для слайдера

E-IMAGE EIMOTOR1 Motor 1 мотор для слайдера

E-IMAGE
Артикул: DAN-5830

Мотор E-IMAGE Motor 1 для слайдера.

Двигатель 1 используется для слайдера EIMAGE ES70, ES90 и ES120. Максимальная нагрузка 8 кг. Скорость движения от 0,01 м/с до 200 мм/с. Максимальная дистанция управления - 20 м.

Описание

Моторные системы идеально подходят для профессиональных кинематографистов и фотографов, снимающих динамичные видеоролики. Они обеспечивают функции записи, покадровой съемки, остановки движения, и контролируются приложением. Они отличаются точным и чрезвычайно стабильным движением благодаря специальному двигателю. Благодаря своей компактной и инновационной конструкции они легкие и легко устанавливается без дополнительных инструментов. 

Характеристики:

  • скорость - 0,01-200 мм/с 
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • максимальная дистанция управления - 20 м
  • частота - 2,4 G 

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37 700 ₽
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