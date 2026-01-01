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E-IMAGE ES120 слайдер

E-IMAGE ES120 слайдер

E-IMAGE
Артикул: DAN-5813

Слайдер E-IMAGE ES120.

Слайдер с карбоновыми направляющими длиной 90 мм, оснащен утяжеленной ручкой-маховиком для плавного перемещения каретки и регулируемыми ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка - 6 кг. Общая длинна - 120 см. Вес - 4,2.

Описание

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 6 кг.

Направляющие изготовлены из карбона, что обеспечивают высокие характеристики прочности и малый вес.

На каретке находится монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы. Перемещение каретки по направляющим обеспечивается вращением утяжеленного маховика. Опционально на слайдер может быть установлен двигатель (приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • материал - карбон
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • общая длина - 120 см
  • длина направляющих - 90 см
  • винт на каретке - 3/8" 
  • пузырьковый уровень - нет
  • вес - 4,2

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