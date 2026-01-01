E-IMAGE ES120 слайдер

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 6 кг.
Направляющие изготовлены из карбона, что обеспечивают высокие характеристики прочности и малый вес.
На каретке находится монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы. Перемещение каретки по направляющим обеспечивается вращением утяжеленного маховика. Опционально на слайдер может быть установлен двигатель (приобретается дополнительно).
Характеристики:
- материал - карбон
- максимальная нагрузка - 6 кг
- общая длина - 120 см
- длина направляющих - 90 см
- винт на каретке - 3/8"
- пузырьковый уровень - нет
- вес - 4,2