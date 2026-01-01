E-IMAGE ES120 слайдер

Описание

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 6 кг.

Направляющие изготовлены из карбона, что обеспечивают высокие характеристики прочности и малый вес.

На каретке находится монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы. Перемещение каретки по направляющим обеспечивается вращением утяжеленного маховика. Опционально на слайдер может быть установлен двигатель (приобретается дополнительно).

Характеристики: