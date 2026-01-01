Артикул: DAN-8823

GreenBean VideoMaster HL12 рукоятка.

Дополнительная рукоятка для головки штатива VideoMaster (левая), с резиновым хватом и резьбовым креплением М8 с храповой шайбой. Может устанавливаться на другие головки VideoMaster с аналогичным креплением.