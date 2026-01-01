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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean VideoMaster HL12 рукоятка.
Дополнительная рукоятка для головки штатива VideoMaster (левая), с резиновым хватом и резьбовым креплением М8 с храповой шайбой. Может устанавливаться на другие головки VideoMaster с аналогичным креплением.
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