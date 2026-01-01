GreenBean GB-CW 25 груз противовес для плечевых упоров

Артикул: OLE-0396

GreenBean GB-CW 25 – модель используется в комплекте с ригом в качестве противовеса при съемке тяжелой камерой с крупногабаритной оптикой. Площадка изготовлена из алюминиевого сплава, ее положение меняется по вертикали в пределах 25 мм.