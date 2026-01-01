GreenBean GB-CW 25 груз противовес для плечевых упоров

Технические характеристики:
- крепежные отверстия (для дополнительных грузов) – сквозные
- материал крепежных деталей – алюминий
- вес, г – 2400
- размеры, мм – 150x85x25
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean GB-CW 25 – модель используется в комплекте с ригом в качестве противовеса при съемке тяжелой камерой с крупногабаритной оптикой. Площадка изготовлена из алюминиевого сплава, ее положение меняется по вертикали в пределах 25 мм.
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