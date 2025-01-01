images
GreenBean GB SP2BP плечевой упор

GreenBean
Артикул: NVF-1992

GreenBean GB SP2BP – компактный складной плечевой упор для DSLR-фотоаппаратов, компактных видеокамер и камкордеров весом до 4 кг. Раскладная конструкция позволяет быстро подготовиться и вести комфортную съемку с рук. Комплектуется адаптером для быстросъемного крепления и штативным адаптером, которые увеличивают возможности эксплуатации.

Описание

Длина плечевого и грудного опорного элемента регулируется и настраивается в зависимости от роста и комплекции оператора. Плечевой упор предусматривает установку дополнительных аксессуаров (аккумуляторы, микрофоны, видоискатели и т. д.).

Характеристики:

  • максимальные размеры (ШхВхГ), мм – 359×52×134
  • вес, г – 840
  • максимальная нагрузка, кг – 4

Комплектация

  • Штатив SHP-SP2BP – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Пластина для принадлежностей – 1 шт.
  • Адаптер V-mount – 1 шт.
  • Адаптер «холодный башмак» – 1 шт.
  • Винты – 6 шт.
  • Руководство пользователя – 1 шт.

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Анри Картье-Брессон
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
