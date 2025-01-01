GreenBean GB SP2BP плечевой упор

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean GB SP2BP – компактный складной плечевой упор для DSLR-фотоаппаратов, компактных видеокамер и камкордеров весом до 4 кг. Раскладная конструкция позволяет быстро подготовиться и вести комфортную съемку с рук. Комплектуется адаптером для быстросъемного крепления и штативным адаптером, которые увеличивают возможности эксплуатации.
Длина плечевого и грудного опорного элемента регулируется и настраивается в зависимости от роста и комплекции оператора. Плечевой упор предусматривает установку дополнительных аксессуаров (аккумуляторы, микрофоны, видоискатели
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen