GreenBean GB SP2BP плечевой упор

Артикул: NVF-1992

GreenBean GB SP2BP – компактный складной плечевой упор для DSLR-фотоаппаратов, компактных видеокамер и камкордеров весом до 4 кг. Раскладная конструкция позволяет быстро подготовиться и вести комфортную съемку с рук. Комплектуется адаптером для быстросъемного крепления и штативным адаптером, которые увеличивают возможности эксплуатации.