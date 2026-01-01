Falcon Eyes SHP-SP2BP штатив наплечный

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SHP-SP2BP – удобный компактный плечевой штатив (упор). Предназначен для установки фото- и видеокамер. Гарантирует плавное движение камеры. За счет правильного перераспределения нагрузки при использовании упора, снижается физическая усталость оператора во время съемки.
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