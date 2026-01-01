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NWStudio (3354) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см
NWStudio (3354) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см

NWStudio (3354) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см

NWStudio
Артикул: NVF-5066

NWStudio (3354) – черно-белая кинохлопушка размером 29x24,5 см.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок.

Кинохлопушка размечена на 10 полей.

Имеет подписи:

  • PROD. – Production (проект/фильм)
  • DIR. Director (режиссер)
  • D.O.P. Director of photography (оператор)
  • CAMERA камера
  • ROLL носитель (катушка/диск/флешкарта)
  • SCEN сцена
  • SLATE кадр
  • TAKE дубль
  • DATE дата
  • F f-number (фокусное расстояние)
  • FPS Frames per Second (кадровая частота)
  • INT|EXT условия съемки Интерьер/Экстерьер (помещение/улица)
  • DAY|NIGHT день/ночь
  • SHUTTER Shutter Speed (выдержка)
  • FILTER фильтр
  • WB White Balance (баланс белого, цветовая температура )
  • ISO светочувствительность
  • SYNK|MOS звуковая категория (синхронный звук/без звука)

Характеристики:

  • высота, см – 24,5
  • ширина, см – 29
  • материал – дерево/акрил

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