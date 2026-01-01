NWStudio (3354) хлопушка для кино- и видеосъемки черно-белая 29x24 см

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.
Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.
Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок.
Кинохлопушка размечена на 10 полей.
Имеет подписи:
- PROD. – Production (проект/фильм)
- DIR. – Director (режиссер)
- D.O.P. – Director of photography (оператор)
- CAMERA – камера
- ROLL – носитель (катушка/диск/флешкарта)
- SCEN – сцена
- SLATE – кадр
- TAKE – дубль
- DATE – дата
- F – f-number (фокусное расстояние)
- FPS – Frames per Second (кадровая частота)
- INT|EXT – условия съемки Интерьер/Экстерьер (помещение/улица)
- DAY|NIGHT – день/ночь
- SHUTTER – Shutter Speed (выдержка)
- FILTER – фильтр
- WB – White Balance (баланс белого, цветовая температура )
- ISO – светочувствительность
- SYNK|MOS – звуковая категория (синхронный звук/без звука)
Характеристики:
- высота, см – 24,5
- ширина, см – 29
- материал – дерево/акрил