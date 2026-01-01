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NWStudio (3320) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio (3320) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio
Артикул: DAN-4358

Хлопушка NWStudio (3320) для кино- и видеосъемки.

Черно-белая кинохлопушка размером 29x24,5 см. Черно-белый верх. Русская разметка.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Кинохлопушка размечена на 17 полей.

Имеет подписи:

  • фильм
  • сцена
  • кадр
  • камера
  • дубль
  • режиссер
  • оператор
  • дата
  • подписи примечаний (на русском)

Характеристики:

  • высота - 24,5 см
  • ширина - 29 см
  • материал - дерево/акрил

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