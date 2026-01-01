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NWStudio (1551) хлопушка для кино- и видеосъемки
NWStudio (1551) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio (1551) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio
Артикул: DAN-4368

Хлопушка NWStudio (1551) для кино- и видеосъемки.

Черно-белая кинохлопушка для крупного плана, размером 15x12 см. Черно-белый верх. Английская разметка. Вес - 125 г.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок.

Кинохлопушка размечена на 7 полей.

Имеет подписи:

  • PROD. – Production (проект/фильм)
  • DIR. – Director (режиссер)
  • D.O.P. – Director of photography (оператор)
  • SCEN – сцена
  • TAKE – дубль
  • DATE – дата
  • FPS – Frames per Second (кадровая частота)
  • SHOT
  • Lens

Характеристики:

  • высота - 12 см
  • ширина - 15 см
  • материал - дерево/акрил

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