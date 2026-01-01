NWStudio (1551) хлопушка для кино- и видеосъемки

Арт. DAN-4637

до конца распродажи 2 дн, 9 ч

Фон GreenBean Chromakey Screen L3060BG хромакей с каркасом.

Тканевый фон, двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета на каркасе из алюминиевых труб. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер вертикальной части фона - 300х300 см, размер напольной части фона - 300х300 см, чехол в комплекте. Вес - 12 кг.