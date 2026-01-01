SmallRig 3285 зубчатое колесо M0.8-38T для Mini Follow Focus
SmallRig 3285 зубчатое колесо M0.8-38T для Mini Follow Focus
SmallRig 3285 зубчатое колесо M0.8-38T для Mini Follow Focus

SmallRig 3285 зубчатое колесо M0.8-38T для Mini Follow Focus

SmallRig
Артикул: OLE-2202

Зубчатое колесо имеет 38 зубов (0.8 MOD) и разработано для фоллоу-фокуса Mini Follow Focus 3010. Может использоваться вместе с зубчатым хомутом SmallRig 3284, адаптерами SmallRig 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296 или другими аксессуарами с зубчатой передачей (0.8 MOD). Применяется для подбора необходимой скорости и угла поворота фокусировочного кольца

Описание

Характеристики:

  • Материал: АБС-пластик
  • Вес 12 гр

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