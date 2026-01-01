Proaim Follow Focus X5 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Proaim Follow Focus X5 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Proaim
Артикул: NVF-1761

Proaim Follow Focus X5 устанавливается на рельсовую опору 15 мм с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Оснащен регулируемой рамкой для крепления с помощью фиксирующего замка объектива любого диаметра. Совместим с большинством объективов со стандартным приводом.

Описание

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.

Характеристики:

  • алюминиевая конструкция (за исключением заклепок и позиционного диска)
  • диаметр привода, мм – 48
  • расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60 мм
  • диаметр рельс, мм – 15
  • вес фоллоу фокуса, г – 480

Конструкция замка позволяет с легкостью устанавливать/демонтировать фоллоу фокус с рельсовой опоры, не сбивая настроек остального оборудования. Для того, чтобы зафиксировать замок, нужно ослабить винт, установить фоллоу фокус, а затем его закрутить. Привод совместим с большинством объективов со стандартным приводом. Приводы взаимозаменяемы.

Комплектация

Полезные ссылки:

(112568)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Семей Томацу
Семей Томацу
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.