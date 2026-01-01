Proaim Follow Focus X5 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Описание

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.

Характеристики:

алюминиевая конструкция (за исключением заклепок и позиционного диска)

диаметр привода, мм – 48

расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60 мм

диаметр рельс, мм – 15

вес фоллоу фокуса, г – 480

Конструкция замка позволяет с легкостью устанавливать/демонтировать фоллоу фокус с рельсовой опоры, не сбивая настроек остального оборудования. Для того, чтобы зафиксировать замок, нужно ослабить винт, установить фоллоу фокус, а затем его закрутить. Привод совместим с большинством объективов со стандартным приводом. Приводы взаимозаменяемы.