Proaim Follow Focus X1 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Описание

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.

Характеристики:

алюминиевая конструкция (за исключением заклепок и позиционного диска)

регулировка положения рукоятки привода, мм – 55

диаметр привода, мм – 40

расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60 мм

диаметр рельс, мм – 15

регулировка циферблата, град. – 360

внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по белому цилиндру)

вес привода, г – 30

вес фоллоу фокуса, г – 600

В комплекте с фоллоу фокусом поставляются три шестерни различных диаметров (65-75 мм, 75-85 мм, 85-95 мм) и рукоятка привода. Устройства крепятся к фоллоу фокусу легко и быстро, не требуя дополнительных инструментов.

Универсальный гибкий трос 15” выполнен из гибкой стали и пластика, подходит к любому фоллоу фокусу со стандартным портом (12х12 мм). Удобен для контроля фоллоу фокуса с удаленной дистанции. Трос отличается прочностью и гибкостью. Мягко управляет фоллоу фокусом, не нарушая настроек камеры.

Профессиональные гибкие шестерни для фоллоу фокуса совместимы со всеми объективами таких видеокамер, как Canon, Nikon, Sony, RED и т.д.

(FFX1)