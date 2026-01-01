Proaim Follow Focus X1 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Proaim Follow Focus X1 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Proaim
Артикул: NVF-1479

Proaim Follow Focus X1 – обновленная конструкция модели фоллоу фокуса Х1 устанавливается на рельсовую опору 15 мм с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Оснащен регулируемой рамкой для крепления с помощью фиксирующего замка объектива любого диаметра. Совместим с большинством объективов со стандартным приводом.

Описание

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.

Характеристики:

  • алюминиевая конструкция (за исключением заклепок и позиционного диска)
  • регулировка положения рукоятки привода, мм – 55
  • диаметр привода, мм – 40
  • расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60 мм
  • диаметр рельс, мм – 15
  • регулировка циферблата, град. – 360
  • внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по белому цилиндру)
  • вес привода, г – 30
  • вес фоллоу фокуса, г – 600

В комплекте с фоллоу фокусом поставляются три шестерни различных диаметров (65-75 мм, 75-85 мм, 85-95 мм) и рукоятка привода. Устройства крепятся к фоллоу фокусу легко и быстро, не требуя дополнительных инструментов.

Универсальный гибкий трос 15” выполнен из гибкой стали и пластика, подходит к любому фоллоу фокусу со стандартным портом (12х12 мм). Удобен для контроля фоллоу фокуса с удаленной дистанции. Трос отличается прочностью и гибкостью. Мягко управляет фоллоу фокусом, не нарушая настроек камеры.

Профессиональные гибкие шестерни для фоллоу фокуса совместимы со всеми объективами таких видеокамер, как Canon, Nikon, Sony, RED и т.д.

(FFX1)

Комплектация

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