Proaim Follow Focus X1 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.
Характеристики:
- алюминиевая конструкция (за исключением заклепок и позиционного диска)
- регулировка положения рукоятки привода, мм – 55
- диаметр привода, мм – 40
- расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 60 мм
- диаметр рельс, мм – 15
- регулировка циферблата, град. – 360
- внешний диаметр циферблата, мм – 90 (измеряется по белому цилиндру)
- вес привода, г – 30
- вес фоллоу фокуса, г – 600
В комплекте с фоллоу фокусом поставляются три шестерни различных диаметров (65-75 мм, 75-85 мм, 85-95 мм) и рукоятка привода. Устройства крепятся к фоллоу фокусу легко и быстро, не требуя дополнительных инструментов.
Универсальный гибкий трос 15” выполнен из гибкой стали и пластика, подходит к любому фоллоу фокусу со стандартным портом (12х12 мм). Удобен для контроля фоллоу фокуса с удаленной дистанции. Трос отличается прочностью и гибкостью. Мягко управляет фоллоу фокусом, не нарушая настроек камеры.
Профессиональные гибкие шестерни для фоллоу фокуса совместимы со всеми объективами таких видеокамер, как Canon, Nikon, Sony, RED и т.д.
(FFX1)